Lavora come vigile del fuoco ma, tolta la divisa, diventa una modella super sexy

Si chiama Presley Pritchard ed è una ragazza che lavora nel corpo dei Vigli del Fuoco in Montana, negli Stati Uniti. Una ragazza bellissima, Presley, che, come molte donne, tiene al suo aspetto fisico e va in palestra, fa attività fisica e fa tutto ciò che serve per avere una forma fisica smagliante.

Oltre a fare il nobile lavoro del vigile del fuoco, Presley fa anche la modella e posta le sue foto sui social. Non c’è niente di male, direte voi. E invece no. Perché i suoi post sui social hanno sollevato un gran clamore: qualcuno sostiene che quegli scatti possono avere effetti negativi sul corpo dei vigili del fuoco. Presley Pritchard è un paramedico e vigile del fuoco del dipartimento, ma è anche una figura pubblica e influencer dei social media. Su Instagram ha oltre 27.000 follower e i suoi canali social – oltre Instagram anche Facebook – sono pieni di foto. In alcuni scatti Presley appare anche in uniforme e davanti alle attrezzature dell’Evergreen Fire. Continua a leggere dopo la foto









Ma le sue foto, anche quelle che la ritraggono mentre lavora, non sono piaciute a un membro del consiglio di Evergreen Fire District, Jack Fallon, il quale, venuto a conoscenza di quegli scatti, ha manifestato un certo disappunto. La questione è stata discussa con Pritchard e Fallon ha espresso tutti i suoi dubbi. Secondo il suo punto di vista, i post sono inappropriati, addirittura dannosi per il dipartimento. Lei, però, non ci sta e dice di essere stata vittima di discriminazioni di genere. Continua a leggere dopo la foto





“Uso Instagram come strumento per rappresentare uno stile di vita sano, facile da capire per gli altri, da seguire e, auspicabilmente, ispirarli per apportare cambiamenti salutari e benefici nelle loro vite” si è giustificata la Prtichard che ha manifestato la gratitudine verso i compagni e i membri del consiglio che l’hanno difesa. Ha invece colto l’occasione per criticare duramente Fallon per aver espresso preoccupazioni riguardo alle sue personali attività sui social media”. Continua a leggere dopo la foto





“Le donne non possono essere trattate così, oggi” ha detto la ragazza. “Quando Fallon ha inviato alcuni dei miei post, ha omesso didascalie e commenti che accompagnavano i post che mostravano la loro natura positiva”. Fallon la pensa diversamente: “Il lavoro e la vita privata sono due cose diverse e vanno mantenute divise. Non c’è nessuna discriminazione, mi chiedo solo come possa reagire la gente di fronte a un mix di foto che ritraggono la ragazza sul lavoro e durante momenti di vita privata”. Il presidente del consiglio del distretto dei vigili del fuoco di Evergreen, Brodie Verworn, che è anche un membro del dipartimento dei vigili del fuoco di Big Mountain, ha detto che il dipartimento deve sviluppare una politica sui social media.

Alessia Orlandi, da ragazzina di Amici a ‘bomba sexy’. È diventata così (senza parole)