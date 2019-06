E’ tornata a sorridere Francesca Fioretti, la compagna di Davide Astori, tragicamente scomparso a soli 31 anni il 4 marzo dell’anno scorso. Francesca, mamma coraggio di Vittoria, pubblica uno scatto in compagnia della figlia che la vede finalmente rivolta verso una nuova vita fatta di tanta felicità. Nella didascalia riporta: “Sii coraggiosa”, “Sì, sarò coraggiosa”.









Di ritorno da un recente viaggio in Giordania con la figlia, questa è la prima volta in cui la compagna dell’ex capitano della Fiorentina si rivela sul web fiduciosa in un futuro più roseo. La piccola Vittoria starà sicuramente svolgendo un ruolo chiave in questo lento e difficile processo, che sta permettendo a Francesca di riappropriarsi della sua vita.





Appena qualche settimana fa la Fioretti si trovava, in compagnia della figlia, in Giordania come documentato dalla foto su Instagram. Nella stessa la Fioretti ricorda quanto sia importante per le noi non precludere nulla alla piccola Vittoria, facendolo scoprire e vedere ogni cosa che c’è nel mondo: “Un istante,una foto mentale, un click. Per sempre”, o ancora “Porto Vittoria a stupirsi scoprendo il mondo”. Sono foto apparentemente comuni, ma che nascondono e raccontano catturando piccoli istanti di rinascita, foto che ti fanno emozionare. A pensarla così anche i fan della Fioretti, che non hanno mancato di far sentire la propria vicinanza alla giovane madre, al punto che le sue foto hanno collezionato centinaia di migliaia di like. Un grandissimo in bocca al lupo anche da parte nostra!