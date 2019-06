Anna Tatangelo è stata una delle ospiti dello speciale “Domenica in…il meglio di“, il best of del contenitore domenicale di Raiuno riportato al grande successo da Mara Venier. La Tatangelo, reduce dal Sanremo 2019 dove ha portato in gara “Le nostre anime di notte”, ha ripercorso la sua carriera artistica – dal debutto a Sanremo e il trionfo nella categoria Nuove Proposte con “Doppiamente fragili” all’incontro con Gigi d’Alessio.

Il momento più emozionante dell’intervista, però, è stato quando è andato in onda un filmato dedicato al suo amato figlio Andrea: “È un amore troppo grande, credevo che fosse lui ad avere bisogno di me, invece sono io ad avere bisogno di lui”, ha detto Anna. In quella stessa puntata, la Venier ha anche rivelato un piccolo segreto sulla compagna di Gigi: alla sua primissima ospitata a Domenica in, ‘Lady Tata’ stava già con D’Alessio ma ai tempi era minorenne. (Continua dopo la foto)









Peccato che la produzione lo scoprì solo il giorno precedente e non avendo l’autorizzazione per mandarla in video, fu Mara a firmare la liberatoria: “Mi sono presa io la responsabilità con grande paura che mi scoprissero. A distanza di tanti anni vi svelo questo segreto. Tenevo molto a Gigi e mi è venuto naturale proteggere anche te”, ha raccontato la Venier. (Continua dopo la foto)





Ora la maggior parte dei programmi tv sono andati in vacanza e anche i vip che però, come fa Anna, non mancano di ‘aggiornare’ i propri follower attraverso i propri canali social. E gli ‘aggiornamenti’ della Tatangelo spesso sono così ‘hot’ da mandare in visibilio tutto il suo pubblico. Come lo scatto a dir poco ‘rovente’ che la cantante di Sora ha regalato loro qualche giorno fa. Anzi, notte. Sì, per augurare ai fan la buonanotte, Anna ha sfoggiato tutta la sua bellezza in un costume rosso sgambatissimo. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Fila…a dormire 🤪💋 @cosimobuccolieri 😘 @elisarampi @hamarand Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 3 Giu 2019 alle ore 2:10 PDT



“Fila… a dormire”, scrive lei ironizzando sulla marca del costume intero. Like e commenti infiniti: “Dormire? Da risvegliare i morti, altro che!”, scrive uno. E ancora, si legge sotto al post: “Sei il nostro sogno erotico”, “Chi dorme dopo questa!”, “Lo fai apposta per tenerci svegli”, “Così non si può”, “Sei una cosa assurda”, “Intangibile”. . Senza contare battute e doppi sensi sul brand del costume che indossa… Insomma, i fan hanno gradito questa Anna Tatangelo così sexy da far venire la “tachicardia”.

Aurora Ramazzotti in micro bikini mostra il lato B: “asfaltata” sui social