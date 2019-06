“D’ora in poi quando mi chiederanno “Dove ti vedi tra dieci anni?” io risponderò così”, scrive Aurora Ramazzotti sotto a un video divertente dove, con un micro bikini addosso, balla e coccola il suo gatto. La prima figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si sta godendo una bellissima vacanza con il suo fidanzato, Goffredo Cerza, ma non dimentica di aggiornare spesso i suoi follower (solo su Instagram ne conta più di un milione e mezzo). E ha voluto renderli partecipi anche di questo momento spensierato in cui gioca con il suo gatto.

Più che verso il gatto, però, i fan hanno concentrato le attenzioni sul suo fisico, messo in risalto da un due pezzi che per la cronaca le è stato regalato da Marica Pellegrinelli, la moglie di papà Eros. E se tanti si complimentano per la sua forma fisica che ormai non ha nulla a che invidiare a quella strepitosa di mamma Michelle, arrivano puntuali anche molte critiche.









Il bikini di Aurora lascia senza fiato e scatena l'ammirazione di molti follower, ma non manca chi coglie l'occasione di fare polemica. C'è infatti invita la Ramazzotti a coprirsi perché considera eccessivo quanto viene mostrato e chi sostiene che questi video non siano di buon gusto. Ma non manca chiaramente chi invece la trova bellissima e libera di fare quello che vuole.





"Io non capisco però la necessità di mostrarsi al pubblico in mutande, vuoi più like?", "Peccato, sei così giovane, lo trovo di poco buongusto", si legge sotto al video social. E ancora: "Tutta sta scena per mostrare il nuovo fisico… capisco la soddisfazione ma alla fine si capisce che è fatto apposta". Ma come detto molti la difendono scagliandosi contro quelli che la criticano per aver mostrato il lato B.







“Ma a chi la critica perché ha messo un video dove, scandalo scandalosooo, le si vede il lato b, vorrei dire due cose: 1) anche se è famosa, è una persona come tutte, e deve essere trattata di conseguenza; 2) anche se è famosa, ripeto, è comunque il suo profilo, ed è liberissima di mettere ciò che vuole! Finché non viola le norme di Instagram, direi che siamo a posto. Se a qualcuno non piace c’è sempre l’opzione del de-follow!”. Aurora si chiama fuori e non interviene. Ma lo fa, con ironia, Tomaso Trussardi: “Ma basta copritevi!!!!!!!!!!!”. E lei: “Ma fa caldo!!”.

