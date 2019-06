Elisa Isoardi al momento è single e felice. E pure super social, anche se non mancano le critiche. La conduttrice de ‘La prova del cuoco’ ha recentemente rilasciato un’intervista al settimanale Oggi in cui rivela come è cambiata la sua vita dopo Matteo Salvini. E come ora non voglia avere uomini per un po’. “I sei mesi di solitudine passati dalla fine della relazione con Matteo mi sono serviti a realizzare cosa voglio e dove voglio andare – ha detto la Isoardi a Oggi – Se alle 6 del mattino mi voglio alzare e andare a fare un giro in bici, prendo e ci vado. Se voglio farmi un bagno al mare, lo faccio. Se voglio mangiare, mangio. Se voglio digiunare, idem. Io prima mica ero capace di stare così bene con me stessa”.

La love story con Salvini è durata 5 anni ed è finita con un post su Instagram molto discusso. Il suo futuro Elisa lo vede “positivo, perché ho energia positiva in me. E guardo con serenità al mio passato, come fosse una bella biblioteca”, racconta ancora. (Continua dopo la foto)









È stata già riconfermata alla conduzione della Prova del Cuoco e anche se ora è estate è già al lavoro sulla nuova edizione, ma non manca di aggiornare i suoi tanti fan di Instagram con scatti del suo quotidiano. Uno degli ultimi, che la ritrae seduta su un prato, ha attirato parecchia attenzione, ma oltre a tanti complimenti, ha scatenato una marea di commenti negativi. (Continua dopo la foto)





“Buona giornata a tutti con il sorriso di sempre”, commenta la Isoardi, che è seduta su un prato con le gambe incrociate e indossa un abito bianco e un cappello di paglia. Abito con uno spacco molto profondo che, per via della posa assunta dalla conduttrice, per molti si alza più del dovuto. Fin sopra la coscia, dunque le accuse di essere “volgare”. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Buona giornata a tutti col sorriso di sempre ❤️ Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi) in data: 27 Giu 2019 alle ore 2:26 PDT



Va detto che tanti hanno gradito il “buongiorno estivo” di una super sorridente (e sexy) Elisa Isoardi, ma tanti altri si sono scagliati contro di lei accusandola persino di voler mostrare le parti intime. Una follower in particolare, ha commentato così lo scatto della conduttrice de La Prova del Cuoco: “Quasi quasi ‘la’ mostravi. Volgare”. E un’altra: “Sgradevole”. Ancora: “Ma per carità., non fai altro che metterti in mostra e far vedere le gambe, Ma non hai mai niente da fare? Ripigliati”.

