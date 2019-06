Ilary Blasi è scatenatissima sui social network ultimamente. Se fino a qualche mese, proprio come suo marito Francesco Totti, fa era restia a condividere con i fan i momenti del suo quotidiano, la svolta è arrivata nell’estate 2019. È appena cominciata, ma il profilo Instagram della conduttrice che a quanto pare il prossimo anno non vedremo alla guida del GF Vip è già pieno zeppo di foto, video e Storie. La famiglia Totti ora si trova a Ibiza, dove sta trascorrendo qualche giorno di relax.

Come raccontato dalla Gazzetta dello Sport, il Capitano ha scelto uno dei resort più lussuosi di Ibiza, nei pressi di Playa d’en Bossa. Con la moglie Ilary e i figli Chanel, Cristian e Isabel è partito da Roma qualche settimana fa e soggiorna nello stesso resort in cui sta trascorrendo le vacanze un altro ex calciatore della Roma, ovvero Alberto Aquilani, che è con sua moglie Michela Quattrociocche e le sue bambine e frequenta spesso la tribù dei Totti. (Continua dopo la foto)









Tra una foto in bikini, una da vera influencer (e super mamma) con la figlia Chanel, una di un’uscita serale, Ilary Blasi non solo mostra il fisico perfetto ma detta anche moda. Lo aveva già fatto a Saint Tropez, dove era volata poche settimane fa col marito per festeggiare il compleanno di un’amica. La signora Totti vera regina della spiaggia: per andare al mare ha optato per un bikini all’ultima moda, nero con i glitter rossi con il reggiseno monospalla a fascia e uno slip a vita alta. (Continua dopo la foto)





Bellissima e super fashion anche nella “Isla” tanto cara ai vip. In una delle ultime foto social, infatti, la meravigliosa Ilary ha sfoggiato un altro capo “top” dell’estate 2019 che, naturalmente, non è sfuggito all’occhio attento dei fan. Stiamo parlando del kimono, il capospalla ispirato alla moda giapponese, che indossato come copricostume come fa la conduttrice quest’anno è super trendy. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Summer vibes🌶🦋🐆 Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) in data: 25 Giu 2019 alle ore 8:34 PDT



Ilary ha fatto subito sua la moda del momento. Il kimono è un capospalla fresco e coloratissimo. Ha le maniche larghe e la cintura in vita, solitamente è di seta o di raso e dà un tocco sofisticato a ogni tipo di outfit. Non solo la sera, usato come giacca, ma anche, come “insegna” Ilary, al mare come copricostume, per essere eleganti e fashion anche in spiaggia. Insomma, è uno dei must have di questa stagione e la signora Totti, come fanno notare i fan, è da dieci e lode nello scatto col kimono abbinato al bikini.

