“Il topless ve lo servo io”. Taylor Mega ricattata da paparazzo pubblica la foto nuda

Giovanissima, bellissima e super determinata, Taylor Mega è riuscita a guadagnarsi una fama notevole nonostante abbia solo 25 anni. Il motivo per il quale è divenuta così famosa risiede in alcune sue dichiarazioni parecchio forti. La ragazza, infatti, ha sempre affermato di avere intenzione di arrivare a guadagnare un milione di euro al mese. La strada è ancora molto lunga prima di arrivare a raggiungere questi risultati, ad ogni modo è sicuramente sulla buona strada.

Per Taylor ogni occasione è buona per provocare i fan. Anche l’ultimo scatto non è certamente da meno. L’influencer ha deciso di non cedere al ricatto del paparazzo e ha pubblicato una foto in topless. Secondo quanto riferito dalla modella friulana sul suo account social la ventiseienne sarebbe stata beccata in topless e poi contattata dall’autore della foto, con l’intenzione di ricattarla. (Continua a leggere dopo la foto)









Ma Taylor non ha ceduto al ricatto e ha deciso di pubblicare lo scatto nelle sue Instagram Story. Così facendo, la Mega avrebbe fatto perdere valore allo scatto, annullandone la valenza commerciale, nel caso in cui il ricattatore avesse voluto venderlo a qualche rivista. La foto, in cui Taylor indossava soltanto lo slip, è rimasta sul profilo della modella per 24 ore, come da prassi per i contenuti condivisi tramite Stories. (Continua a leggere dopo la foto)





“Nel mondo dello spettacolo i paparazzi sono croce per qualcuno, ma delizia per qualcun altro – ha dichiarato successivamente Taylor Mega – esistono vip che hanno costruito intere carriere sulle paparazzate, mente altri ne sono semplicemente vittime. Io porto rispetto a qualsiasi professione, anche quella del paparazzo, ma ultimamente mi stanno complicando non poco l’esistenza. [..] Fare le finte paparazzate sarà servito a tante, soprattutto ultimamente. Beh, se proprio volete cavalcare l’onda del topless di Taylor Mega ve lo servo io, direttamente sul mio profilo”. (Continua a leggere dopo la foto)





La vicenda rievoca tantissime situazioni simili verificatesi negli ultimi anni, ma anche negli ultimi giorni. Certo è che Taylor Mega non si è mai fatta alcun problema a pubblicare scatti in cui mostra le sue curve. Sul suo account Instagram la modella si mostra sempre in pose seducenti, abiti e reggiseni striminziti. In uno degli ultimi scatti Taylor appare distesa su di un gommone con addosso un costume leopardato minuscolo. Naturalmente, numerosissimi sono stati i commenti dei fan. Molti si sono voluti complimentare con lei per lo splendido fisico. Altri, invece, hanno voluto cogliere l’occasione per criticare il suo eccessivo esibizionismo.

Bellissima Ilary Blasi, ma il “dettaglio” nella nuova foto in costume non sfugge a nessuno