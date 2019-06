3700 euro al mese per fare la babysitter vestita da principessa Disney: come candidarsi

Principessa Disney cercasi. Se siete in cerca di un impiego come baby sitter part-time potreste trovarlo in una casa di Brookmans Park, nella contea di Hertfordshire, in Inghilterra, dove i genitori di due gemelle offrono circa 46mila euro all’anno per occuparsi delle figlie, 3.700 euro al mese, purché si siate disposti a farlo vestendo i panni delle classiche Cenerentola, Biancaneve, Belle e delle più moderne eroine Rapunzel, Moana e Merida. Che questo sia o meno il vostro lavoro “dei sogni”, un’offerta del genere potrebbe aiutarvi quanto meno a considerarlo.

Come detto non si tratta di lavorare in un parco tematico né di recitare davanti ad una platea, ma di indossare gli abiti delle più note principesse Disney per far felici due bambine di soli cinque anni che abitano nella contea di Hertfordshire, nell'Inghilterra Orientale. Davvero un lavoro ''da favola'', considerando la paga, che è decisamente alta – parliamo di circa 46mila euro all'anno per un impegno part-time – e il ruolo che la risorsa andrà a svolgere in questa casa nel Regno Unito.









Non è un sogno, ma un vero lavoro, quello che viene offerto da una coppia di genitori inglesi di Brookmans Park, nella contea di Hertfordshire. Il lavoro, si svolgerà ovviamente presso l'abitazione della famiglia e i requisiti richiesti sono: esperienza di almeno due anni nel ruolo richiesto; disponibilità e flessibilità (soprattutto in caso di emergenza); patente di guida; conoscenza della lingua inglese; conoscere benissimo tutto il mondo fatato della Disney.





“Le nostre ragazze sono ossessionate dalla Disney e riteniamo che questo sarebbe il modo migliore per comunicare loro alcuni valori importanti. Sappiamo che non si tratta di una normale richiesta di baby sitter, tuttavia pensiamo che sarebbe un ottimo modo per insegnare alle nostre ragazze virtù come determinazione, compassione, coraggio e ambizione da modelli femminili forti”.

Le spese per i costumi, ovviamente, sono a carico dei genitori: ''Siamo in grado di offrire circa 40.000 sterline all'anno per il candidato giusto e copriremo anche il noleggio di ogni costume da principessa Disney. Avrai diritto a 25 giorni di ferie, oltre alle festività bancarie, nonché all'assegnazione del giorno di malattia, tuttavia devi essere flessibile in caso di emergenze''.





‘’I requisiti includono avere una patente di guida pulita, un corso di primo soccorso e un’esperienza minima di 2 anni. Ancora una volta, sappiamo che questa non è esattamente una normale offerta di lavoro, ma pensiamo che sia una grande opportunità per qualcuno di diventare davvero creativo e aggiungere un po ‘di magia alle vite delle nostre bambine!’’.

