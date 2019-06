Belen e Cecilia, scatto bollente in costume ma i fan le demoliscono

Belen Rodriguez e sua sorella Cecilia nell’occhio del ciclone. Le due sorelle argentine sono nel mirino dei social per via di alcuni scatti di un servizio fotografico postati sui loro profili. Di che si tratta: sono foto che per la promozione del loro brand di costumi da bagno e di abbigliamento intimo. Che ve lo diciamo a fare? Nelle foto Belen e Cecilia sono apparse in versione super sexy: fisici da paura (molto in mostra) che hanno fatto impazzire i fan.

Belen, nelle foto, indossava un costume intero verde con lacci sul seno, Cecilia, invece, indossava un bikini nero piccolissimo che metteva in bella mostra le sue forme procaci. I fan, quando hanno visto gli scatti, sono rimasti senza parole per la bellezza e l’abbondanza delle sorelle Rodriguez. E così qualcuno ha commentato che i genitori di Belen e Cecilia avrebbero dovuto mettere al mondo centinaia di figlie femmine (per il bene comune). Continua a leggere dopo la foto









Oltre ai complimenti a profusione, però, è arrivata anche qualche critica. E che cosa c’è da criticare? Qualcuno ha ironizzato sull’età di Belen e ha detto che non è più una ragazzina. Insomma, anche questa occasione è stata buna per haters e leoni da tastiera vari per criticare la moglie di Stefano De Martino. Ma le critiche sono arrivate anche per Cecilia. Qualcuno ha scritto che sì, è bella. Ma che il merito è solo dei filtri. Continua a leggere dopo la foto





Insomma, cattiverie gratuite e insensate. Ma non è ancora finita: qualcuno ha detto che, dato l’uso eccessivo di Photoshop, le due sorelle sono praticamente impossibili da distinguere. Insomma, l’eccesso di ritocchini di Photoshop non è stato gradito dai fan. Ma noi siamo certi che, per quanto possano essere state ritoccate le loro foto, Belen e Cecilia siano due splendide ragazze. E voi non trovate? Belen, poi, sembra più bella che mai. Arà merito del ritorno di fiamma con Stefano? Continua a leggere dopo la foto





I due ormai tornati una coppia felice si scambiano effusioni in pubblico e stanno provando a regalare un fratellino o una sorellina a Santiago. Tutto è bene quel che finisce bene. La loro separazione non ci era mai andata giù perché erano troppo belli per non dover stare insieme. Alla faccia degli haters.

“Vi dichiaro marito e moglie”. E bacio. Santiago (ri)sposa Stefano e Belen