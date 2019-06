Eva Henger torna a infiammare la rete. La ex attrice hard, 46 anni compiuti, sa bene come provocare e riesce sempre a mandare in delirio il web con le foto “hot” pubblicate sui suoi profili social. Solo qualche settimana fa Eva si è mostrata completamente nuda. Lo scatto in questione la vedeva ritratta sul letto, probabilmente appena svegliata, senza l’intimo addosso. Inutile dire che la foto super sexy ha raccolto subito un’infinità di like (più di 106mila) e di commenti (oltre mille).

E tra i vari commenti, anche quello di Massimo Boldi. L'attore ha scritto che Eva è "Superlativa". Ora un nuovo scatto. Forse ancora più sensuale. Sempre dal suo profilo Instagram, Eva, che vanta una forma fisica davvero al top, arriva una foto che la ritrae di spalle con il lato B in bella mostra e il décolleté in primo piano.









In poche ore lo scatto in intimo, realizzato ancora una volta sul letto con l'annuncio che tra poco anche per lei cominceranno le vacanze, ha raccolto oltre 27mila like e centinaia e centinaia di commenti. Alla vista di quella foto, i suoi fan sono impazziti, andati in tilt. "Wow che spettacolo Complimenti, Eva sei meravigliosa", scrivono tra i commenti. E ancora: "Che donna", "regina".





Beh, a quasi 47 anni Eva ha un fisico da urlo e delle curve invidiabili che non esita a mostrare ai suoi follower. Di recente Eva è intervenuta sul caso Pamela Prati e il finto matrimonio. La maggior parte delle persone sono convinte che la ex stella del Bagaglino fosse d'accordo con le sue due agenti per fini pubblicitari e dunque un ritorno economico e la Henger si è scagliata contro la Prati su Instagram.







“Io avrei potuto credere a Pamela Prati, sperando che dicesse delle verità – ha scritto Eva – Invece no, ha detto solo balle, mi sembra che abbia copiato la storia della Michelazzo. A un certo punto dice che alla Michelazzo non dovremmo crederle, ma perché io dovrei credere a lei e non a Eliana? A me sembrava una primadonna gelosa di un’altra donna che le stava rubando la scena e che in qualche modo sta screditando per poter rimanere da sola di nuovo sul palcoscenico”.

