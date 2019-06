Raoul Bova, la foto che fa impazzire tutti di gioia: sì, ci sono anche loro nel film

“Siamo una squadra fortissima. Molto fiero di voi”. E il selfie che Raoul Bova pubblica sul suo profilo Instagram fa subito il giro della rete. Con lui alcuni dei più grandi atleti che hanno fatto grande la storia del nuoto italiano: Massimiliano Rosolino, Filippo Magnini ed Emiliano Brembilla. Anche loro sono coinvolti nelle riprese del nuovo film.

Un film prodotto proprio da Bova (che ha un passato proprio da nuotatore), dedicato a vere storie del nuoto italiano e in particolare a quella di Manuel Bortuzzo, 19enne veneto e giovane promessa rimasta vittima di una sparatoria alla periferia di Roma a febbraio scorso che ne ha pregiudicato l’uso delle gambe. L’annuncio del film è arrivato pochi giorni fa anche dal presidente della Federazione italiana nuovo, Paolo Barelli, durante il pre-show-della seconda giornata del trofeo Settocoli al Foro Italico. (Continua dopo la foto)









“Quando Raoul Bova mi ha chiamato con l’idea di girare un film per la tv che raccontasse una storia vicina al nostro mondo gli ho subito risposto che una storia davvero importante c’è ed è quella del nostro Manuel”, ha detto Barelli. La produzione è partita ufficialmente lunedì 24 giugno in Lazio, in provincia di Rieti (presso il Lago del Salto), e diversi scatti mostrano Bova e i celebri nuotatori, che dovrebbero interpretare loro stessi. (Continua dopo la foto)





Al Settecolli c’era anche Bova, a cui questo progetto sta molto a cuore: “Possiamo dire che gentilmente e con grande cuore e passione vogliamo affrontare e portare il mondo del nuoto, dello sport e dei campioni, di ieri e di oggi, in un film: raccontare cosa significhi, cosa è il rapporto con l’acqua e cosa vuol dire uscire dalla piscina e affrontare la vita di tutti i giorni”. Il regista è Marco Renda e il titolo dovrebbe essere “L’ultima gara”. (Continua dopo foto e post)







Il post di Raoul Bova ha collezionato oltre 50mila like e centinaia di commenti. Come detto, l’attore scrive “Siamo una squadra fortissima! Molto fiero di voi”. E Rosolino scherza: “Non saremo proprio tutti dei veri attori… ma che orgoglio potervi raccontare il nostro mondo del nuoto così!”. Sul set è presente anche Luca Di Tolla, nutrizionista che segue da tempo Magnini e che è noto al pubblico anche per la sua partecipazione al Grande Fratello 12.

Olivia Newton-John, il messaggio e la malattia: il cancro si è esteso