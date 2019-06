La scelta di Giulia Cavaglia a Uomini e Donne risale a poche settimane fa. Dopo un lungo e travagliato percorso la tronista ha scelto Manuel Cavaglia e le cose sembravano andare alla grande. Ma qualcosa è cambiato e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne qualche sera fa, in un noto locale di Ibiza dove al momento si trova in vacanza con gli amici – sarebbe stato paparazzato da occhi di fan curiosoni ed indiscreti mentre baciava una ragazza, che ovviamente non era Giulia.

I fan della coppia si dicevano già molto preoccupati del fatto che Manuel e Giulia stessero trascorrendo un momento di vacanza separati, tanto da spingere lo stesso Galiano a smentire – a poche ore dalla sua partenza per Ibiza – tutte le voci di crisi che li rincorrevano da tempo. Deianira Marzano ha lanciato l’indiscrezione sui social segnalando un video condiviso da un amico di Manuel, e poi subito cancellato, in cui si vedeva un ragazzo scambiarsi tenere effusioni con una ragazza, e anche se l’immagine – racconta Deianira – non era esattamente chiarissima, lei è certa che quel giovanotto fosse proprio Manuel Galiano. (Continua a leggere dopo la foto)









L’ex corteggiatore di Uomini e Donne in un primo momento ha negato, ma poi ha cancellato lo sfogo dai social. “Prima era Valeria, poi Alessia, oggi è Erika di Firenze. Domani? Adesso state esagerando con questa cattiveria gratuita, basta!”. Ma a intensificare il gossip, ci ha pensato un’altra segnalazione che vee Manuel in lacrime all’aeroporto di Ibizia. Stamani una ragazza dice di aver visto Manuel Galiano in lacrime all’aeroporto di Ibiza e come supporto alla sua storia ha anche scattato una foto del ragazzo. (Continua a leggere dopo la foto)





“Ciao non sono una ragazza che fa ste cose solitamente ma prima ho visto una scena tristissima. Mi sembrava di aver visto Manuel all’aeroporto di Ibiza che piangeva da solo ad un tavolo. Mi ha fatto davvero tenerezza tanto che mia mamma gli ha offerto un fazzolettino Spero che risolverà tutto perché era davvero distrutto”. (Continua a leggere dopo la foto)





Se molti fan dello coppia credono alla segnalazione e che davvero qualcosa è successo tra i due, molti invece hanno commentato, specificando che non si vedono lacrime e probabile che Manuel fosse solo molto stanco. “Prometto a me stesso la felicità. Senza limiti, gustare tutto quello che dà“, scrive intanto la Cavaglia su Instagram. Le sue parole fanno ancora più pensare i suoi fan, ancora all’oscuro di cosa sia accaduto.

