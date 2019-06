“La colpa non è tua, ma di chi ti segue e ti ha fatta diventare popolare”, questo, in sintesi, uno dei tanti commenti al vetriolo rivolti a Giulia De Lellis, rea di aver ostentato ricchezza che si sa, è sempre origine di feroci critiche, anche da parte di coloro che poco prima era dei grandi fan. Ma cosa è successo? Giulia De Lellis, come si sa sta frequentando, Andrea Iannone: la storia più chiacchierata dell’estate, quella tra l’influencer romana e il pilota di MotoGp è in completa ascesa pop. Dopo essersi nascosti per settimane, ora i neofidanzati sono usciti allo scoperto e non perdono occasione per far parlare di sè, condividendo alcune immagini provocatorie.

Dopo il video in cui Iannone bacia i piedi di Giulia, arriva sulle stories dell’influencer un nuovo filmato. Questa volta l’ex gieffina è nella Ferrari del fidanzato e si lamenta: “Sono ore, forse giorni, che sono in macchina a 68 gradi. Se Andrea non torna subito faccio un danno”. Mentre pronuncia queste parole, Giulia inquadra il lussuoso abitacolo e le chiavi con il marchio della Ferrari. (Continua dopo la foto)









L’influencer minaccia il fidanzato di mettersi al volante se non torna immediatamente. Ma chissà cosa ne pensano i fan. Già il video dei baci ai piedi era stato preso di mira dai follower che avevano commentato: “Stai perdendo l’umiltà, così tornerai nell’oblio”. Insomma, che si siano resi conto (i fan della De Lellis, Ndr) che la loro beniamina è una donna abbiente? Che novità! (Continua dopo il video e la foto)





Insomma, mentre da una parte c’è chi, svegliandosi la mattina presto per andare a lavorare, la fa diventare ricca, guardando le sue numerose stories e commentando le sue foto su Instagram, dall’altra c’è lei: che ostenta ricchezza, all’interno di una Ferrari costata chissà quanto e che cerca un appiglio di cronaca tanto discusso quanto grave. (Continua dopo la foto)







Chissà infatti se la De Lellis avrà mai letto un articolo che racconta le tragiche vicende, quasi sempre fatali, di chi per davvero è rimasto chiuso in auto sotto lo scoppio del sole? Ed è qui che qualcuno, pensando malamente, dice che la nota influenze ha fatto tutto soltanto per far vedere a tutti dov’era: all’interno di un auto da milionari. Ma forse la colpa è pure nostra: forse dovremmo smettere di parlarne una volta per tutte.

