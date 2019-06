Federica Pellegrini super hot infiamma la rete: il micro slip nasconde poco e niente

Solo qualche settimana fa Federica Pellegrini era finita nel mirino per aver cambiato colore di capelli. La campionessa aveva condiviso sul suo profilo Instagram il momento della tinta e poi mostrato il risultato finale: un selfie sorridente e felice col suo nuovo look dai capelli color rosa acceso. E i commenti, positivi ma anche tanti negativi, non sono tardati ad arrivare. Le amiche vip come Elisa Toffoli e Bianca Atzei hanno apprezzato. “Adoro”, le ha scritto la cantante sarda sotto alla foto, ma tanti altri fan si sono detti decisamente contrari a questa scelta estrema.

“Io ti adoro… – ha scritto un follower – Ma è orribile sto colore. Ti preferivo bionda”. E poi i messaggi scherzosi, come “Troppo cloro in piscina?” e “La bambola assassina”. Uno le consigliava addirittura di farsi ridare i soldi indietro dal suo coiffeur: “Noi dai… chiedi un risarcimento”. C’era pure chi spera che sia uno scherzo ma non è così: Super Fede i capelli li aveva tinti per davvero color fucsia. (Continua dopo la foto)









Ora però, come dimostrano gli ultimi scatti pubblicati sul suo profilo, è tornata al biondo. Federica, che proprio qualche giorno fa ha regnato durante la 56esima edizione del Trofeo Sette Colli di nuoto vincendo i 200 stile libero e infiammato il numerosissimo pubblico del Foro Italico che esultava al grido del suo nome, si sta godendo il meritato relax. Ma non dimentica certo di aggiornare i suoi tanti fan sui social. (Continua dopo la foto)





E anche Super Fede si concede un selfie allo specchio come un’influencer. Ma in questo caso anziché vestiti firmati, in primo piano c’è il suo fisico da dieci e lode. Tonica, allenata, muscolosa, la Pellegrini è in strepitosa forma fisica e di certo non teme la prova costume. Nel selfie che in poche ore ha superato i 72mila like e raccolto centinaia e centinaia di commenti, eccola in piedi con un micro top e uno slip a vita più che bassa. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Ricomincio da qui…. 💪🏻💪🏻😈 Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88) in data: 26 Giu 2019 alle ore 3:31 PDT



Lo slip, che come detto è a vita bassissima, le scopre il basso ventre e arriva al limite dell’inguine. Nella didascalia Federica scrive semplicemente “Ricomincio da qui”. I fan, invece, hanno cominciato a invadere il post di complimenti e di messaggi ironici: “Costumata!”, “Questo si che è un fisico da sportiva vera e sana”, “Vieni a casa mia che ti faccio una grigliata veneta con tutta la mia famiglia, te me pari un po’ magretta”, “Prova costume superata Fede”, si legge. E questi sono solo alcuni dei commenti apparsi sotto la foto.

