“Sono ingrassata, metto in bocca qualsiasi cosa”. Taylor Mega, lo sfogo: ‘com’è diventata’

Corpo favoloso e curve perfette al posto giusto. Ma in quest’ultimo periodo Taylor Mega è ingrassata. Attraverso alcune Instagram Stories Taylor è infatti intervenuta confessando che attenersi a un regime alimentare ipocalorico non sia sempre facile. ”Ci sono periodi – racconta – in cui la fame si fa inspiegabilmente più intesa. E se questo malaugurato evento coincide con gli stessi mesi della tanto attesa e sempre rischiosa prova costume, a montare insieme alla voracità è anche il panico”.

La modella si è lasciata sfuggire di aver ridotto drasticamente la quantità di calorie, e di preferire invece grosse dosi di verdura. Nonostante questo e una regolare attività fisica, la bilancia continuerebbe a segnare sempre lo stesso numero, o addirittura tre in più. (Continua a leggere dopo la foto)









“Mi sono rotta le p*** di dover stare sempre attenta alla linea“, è sbottata infatti in una delle Stories. “È una battaglia persa. Anche se ultimamente mangio insalata, ingrasso sempre“. “Sono ingrassata di tre chili e non riesco a buttarli giù. Ho una fame, ultimamente… Metto in bocca qualsiasi cosa. Vorrei strafogarmi: ogni giorno pasta, carne, fritto”, ha detto ancora Taylor Mega, che quest’anno ha partecipato, come ospite, all’edizione appena conclusa del Grande Fratello, dove tra l’altro ha avuto diversi diverbi con Francesca De André. (Continua a leggere dopo la foto)





“Tutte mi direte ‘Taylor, hai un fisico bellissimo, top’. Ma sono le posizioni che fanno tutto nelle foto. In realtà sono ingrassata di tre chili e non riesco a buttarli giù”, ha detto ancora l’ex fidanzata di Flavio Briatore. “Chi ha lo stesso mio problema?“ si domanda preoccupata, facendo appello alle proprie seguaci. “Perché d’estate, invece di dimagrire, io ingrasso? Succede anche a voi?”. (Continua a leggere dopo la foto)





E poi: “Questa Stories non è fatta per attirare consensi, complimenti ecc… Questa è semplicemente una Stories che Taylor Mega vuole fare alle proprie Taylorine“. E ancora: ”Questo messaggio l’ho fatto per dirvi che non è tutto oro quello che luccica e che anche io guardo le foto delle altre ragazze e dico: ‘Ca*** che figa quella, vorrei quel fisico’”.

