Elena Santarelli, la foto e il dettaglio assurdo sulle gambe

Dopo un periodo buio Elena Santarelli è riuscita a ritrovare la serenità persa. Nel 2017 la showgirl ha scoperto che il suo primogenito, Giacomo nato dal matrimonio con l’ex calciatore Bernardo Corradi, aveva un tumore cerebrale. Da allora, ha deciso di condividere la sua lunga battaglia insieme al suo figlio contro la malattia e non ha mai smesso di informare i suoi fan sulle condizioni di salute del piccolo.

Qualche settimana ha dato la notizia tramite i social: Giacomo è finalmente guarito. Dopo un terribile periodo, la showgirl ha ritrovato il sorriso e non ha mai smesso di sperare in un futuro migliore. Oggi la conduttrice di appare serena e mostra di essere una mamma finalmente felice. Uno degli ultimi scatti pubblicati da Elena Santarelli ha scatenato I suoi fan. (Continua a leggere dopo la foto)









La trentasettenne laziale ha condiviso sul proprio account la ritrovata serenità. In una splendida giornata di sole in spiaggia, Elena posa seduta con in dosso un costume intero colorato. Il fascino e l’eleganza della showgirl vengono fuori anche in costume. “Sempre raffinata, davvero complimenti”, si legge sotto il post di Elena. “La cosa bella di te è che hai sempre un look appropriato, non cadi mai nel cattivo gusto o nel volgare”. “Sei stilosa anche in costume, quando si dice la classe”. E ancora: “Che signorilità”, “La classe non è acqua”. (Continua a leggere dopo la foto)





I follower dell’ex showgirl hanno notato e commentato le lunghissime gambe della Santarelli. Talmente lunghe che vengono tagliate dalla foto. “E le gambe che non entrano nella foto”, commenta una follower con tanto di hashtag #maledetta, a sottolineare ironicamente l’invidia. Intervistata dal settimanale Oggi, la showgirl ha parlato della serenità ritrovata: “Adesso desidero solo una vita serena e senza traumi”, ha confidato ora che il suo primogenito è guarito. Con il marito Bernardo Corradi e la sua seconda figlia, Greta, Elena Santarelli ha in programma un periodo di vacanza: “Ho smesso di fare programmi. La vita insegna che oggi sorridi, domani piangi. E io non sapevo come sarebbe finita. Finalmente andremo al mare, ma non sappiamo ancora dove. A metà agosto di sicuro saremo in montagna, ai bambini piace e c’è gente meno esaurita”. (Continua a leggere dopo la foto)





Qualche giorno fa la Santarelli aveva deliziato i fan con una foto scattata proprio dal figlio Giacomo. Elena indossava un leggero abito-tuta nero con cintura in vita abbinata ai sandali con borchie. E i commenti anche in questa occasione si sono sprecati: “Sei meravigliosa, bellissima, una vista stupenda e foto molto bella, è tuo marito il fotografo?”. “Mio figlio”, aveva risposto Elena.

