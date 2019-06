“Ma sembri una trans!”. Maddalena Corvaglia: no, ‘così’ proprio non piace

Maddalena Corvaglia è un’altra vip attivissima su Instagram. Condivide spesso coi suoi fan (sono più di un milione) scatti del suo quotidiano. Foto sexy, in cui si mostra in tutta la sua bellezza, selfie con l’amica ed ex collega Elisabetta Canalis, video e immagini della figlia o di lavoro. Ma l’ultimo selfie ha catturato l’attenzione dei suoi follower. Questa volta, però, non c’entrano le pose sexy e il fisico sensuale.

L’ex velina bionda, proprio come l’amica Eli, è una donna ironica, che si prende in giro, e ha voluto scherzare con i suoi seguaci immortalandosi con una parrucca in testa. Strano vederla così, con un caschetto castano scuro, con tanto di frangetta. Con la ‘nuova chioma’ la Corvaglia, che è passata alla storia proprio come Velina bionda di Striscia la Notizia, è praticamente irriconoscibile. Si era capito subito che era uno scherzo, ma i commenti sono arrivati a valanga. (Continua dopo la foto)









Sotto al selfie coi capelli scuri, Maddalena scherza: “Che ne dite??? Naaaaaaaaaaaaaa… meglio bionda!!”. Già, meglio bionda anche secondo i suoi follower. Ma la parrucca indossata per gioco dalla Corvaglia li ha comunque “scatenati”. I fan si sono quindi divertiti a trovare le somiglianze e a prenderla in giro. E qualcuno, come spesso accade, ha calcato un po’ troppo la mano. (Continua dopo la foto)





“Per un attimo credevo fossi la D’Eusanio”, “Cosi sembri Alda D’Eusanio…per carità bella donna… ma tu sei un tantino più giovane!”, si legge sotto al post. E se quello cin la D’Eusanio è forse il paragone più gettonato (a cui Maddalena risponde “Mi fate troppo ridere”), non manca chi azzarda altre somiglianze: “Mi sembravi Vladimir Luxuria”, “Sembri Marta Flavi”, “Assomigliii a giannaaa nanniniiiii”. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Che ne dite??? Naaaaaaaaaaaaaa… meglio bionda!! Un post condiviso da Maddalena Corvaglia (@maddalena_corvaglia) in data: 23 Giu 2019 alle ore 8:25 PDT



Ma c’è anche chi addirittura insinua che con questa parrucca in testa Maddalena Corvaglia sembra “una transessuale”. A questo la ex Velina non ha risposto. Ma insomma, a parte quest’ultimo commento, a sentire i suoi fan Maddalena somiglia a molte donne del mondo dello spettacolo in questa nuova versione mora! La foto, in ogni caso, è presto diventata virale: ha collezionato oltre 6500 like e più di 800 commenti.

“Vigliacchi pisciasotto”. Morgan sfrattato, la rabbia contro gli amici musicisti