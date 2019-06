Elisabetta Canalis e il seno senza Photoshop: smagliature in bella vista

La bellezza, il fascino, la sensualità e l’ironia di Elisabetta Canalis sono fuori discussione. Non c’è selfie, foto o video postati sul suo profilo Instagram che non vengano immediatamente invasi da una pioggia di like e di complimenti. È lì, sui social, che la ex Velina mora di Striscia la Notizia si tiene in contatto con i suoi tantissimi fan. Da tempo ‘Eli’ si è trasferita a Los Angeles per amore, ma aggiorna quotidianamente i suoi follower, che ormai hanno abbondantemente superato il tetto dei 2 milioni.

Lo fa con scatti del suo privato, dove spesso compaiono anche la figlia Skyler Eva e il marito Brian Perri, con video divertenti, dove si prende in giro, ma anche con filmati seri, come l’ultimo che ha fatto subito il giro della rete. Si tratta di un video che molti hanno definito ‘choc’ per il forte impatto emotivo ma che ha uno scopo nobile: la Canalis ha voluto dare il suo contributo per salvare gli animali che d’estate vengono spesso lasciati a morire chiusi in macchina sotto al sole cocente. (Continua dopo la foto)









Elisabetta ha infatti aderito a una campagna di sensibilizzazione su questo tema promosso dall’associazione Peta, da anni impegnata per la salvaguardia delle specie animali. Nella clip si vede l’ex Velina chiusa dentro un’auto parcheggiata sotto il sole rovente. Non riesce a uscire, ha finito l’acqua, fa fatica a respirare per i finestrini quasi chiusi e fa di tutto per cercare di scendere dall’auto prima di sentirsi male per il forte caldo. (Continua dopo la foto)





Il filmato in questione è stato visualizzato migliaia e migliaia di volte dai fan della Canalis, che hanno subito condiviso il suo appello. Ma certo, non mancano i post più ‘leggeri’ nel suo affollatissimo profilo Instagram. Anche lei, con l’arrivo dell’estate, si è mostrata sulla spiaggia, con un bikini alla moda e il cappello di paglia, ma con una differenza sostanziale rispetto a tante sue colleghe: ha detto no a Photoshop e si è lasciata immortalare “al naturale”. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram 🌺 Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 21 Giu 2019 alle ore 1:26 PDT

Visualizza questo post su Instagram 🤙🏽 Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 21 Giu 2019 alle ore 1:26 PDT



La Canalis non ha paura di mettere in mostra le smagliature sul seno e lo dimostra con questi due scatti realizzati a Maluaka Beach, a Maui, in cui sfoggia un due pezzi beige. Nella foto intera non si può fare a meno di notare il suo fisico sempre tonico e muscoloso, ma in quella più da vicino si vedono anche le smagliature sul seno. Piccola “imperfezione” comune a moltissime donne, soprattutto dopo la gravidanza e l’allattamento. Ma ‘Eli’ le mostra con orgoglio, dimostrando di non volersi adeguare agli stereotipi di bellezza per cui una donna per essere considerata splendida non può avere nemmeno un piccolo difetto. E i fan applaudono: oltre 80mila cuoricini per lei.

Fiori d’arancio per il ballerino di Amici: ha sposato il compagno Andrea