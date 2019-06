Alessia Macari, insulti in luna di miele. Diventa una furia: “Te la vedi con l’avvocato”

Alessia Macari, ex Ciociara di Avanti un altro ed ex concorrente (e vincitrice) del Grande Fratello Vip, ha da poco sposato il suo Oliver Kragl e ora si gode il viaggio di nozze. Un matrimonio da favola quello della showgirl e il calciatore andato in scena lo scorso 20 maggio nella chiesa dell’Annunciazione di Foggia, dove i due, in coppia dal 2017, vivono da quando il centrocampista tedesco detto ‘Il Panzer’ veste la maglia rossonera. Alessia e Oliver pensano già a metter su famiglia.

“Con lei faccio anche una squadra” ha confidato Oliver, che ha conquistato la bella Alessia a poco a poco, messaggio dopo messaggio e che l’ha chiesta in sposa facendole la proposta nel giorno del suo compleanno. “Mi fa impazzire per come mi tratta, come una principessa – aveva detto lei a Domenica Live – Lui mi ha fatto capire che era veramente interessato a me. È un po’ geloso ma va bene che lo sia”. (Continua dopo la foto)









Ora, dopo il meraviglioso matrimonio, i neo marito e moglie si godono la luna di miele alle Maldive e la bella Alessia, che su Instagram ha un seguito di un milione di follower, ha condiviso sul suo profilo alcuni scatti del viaggio, ma oltre a raccogliere la solita valanga di like e complimenti, si è vista criticare al punto che stavolta ha perso la calma e dunque risposto duramente all’offesa dell’hater di turno. (Continua dopo la foto)





Come detto la coppia sta facendo una bellissima esperienza alle Maldive. Tramite il profilo Instagram dell’ex gieffina si possono ammirare panorami e scenari suggestivi che offre uno dei posti più belli al mondo. Ma non solo mare, spiagge e viste mozzafiato: “Oggi io e mio marito siamo andati a visitare un’isola delle Maldive – ha scritto Alessia – Era un altro mondo. non come le tipiche foto che vedete delle Maldive. Siamo così fortunati. Dobbiamo essere gentili e ringraziare dio ogni giorno per le vite che abbiamo. Ci lamentiamo di cose stupide ma oggi abbiamo visto in prima persona cosa vuol dire avere una vita dura”. (Continua dopo foto e post)







Una riflessione, questa della Macari, che accompagna una serie di scatti con il suo Oliver. Le fotografie in questione sono state apprezzate da oltre 15mila fan, ma tra le centinaia di commenti eccone uno che ha fatto perdere la pazienza alla showgirl. È quello di un utente a cui non è sfuggito un dettaglio, si legge su II Giornale: in quegli scatti ha notato la borsa griffata che ha indosso la Macari e non ha perso occasione di puntare il dito contro di lei. La Ciociara è diventata una furia e ha minacciato l’hater. “Adesso hai rotto, ho fatto screenshot. Ora te la vedi con il mio avvocato quando ricevi la denuncia”, ha scritto.

Francesco Totti super romantico: la foto di Ilary Blasi, Chanel e Isabel al mare. “Le più belle del mondo”