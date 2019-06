Mai così romantici. Da quando è cominciata l’estate, Francesco Totti e Ilary Blasi su Instagram fanno a gara a chi è più dolce. Solo l’altro giorno, in occasione del 14esimo anniversario di matrimonio, la conduttrice, che è volata a Ibiza con tutta la sua meravigliosa famiglia, ha postato una foto in cui lei e il marito si baciano al mare. Lui la tiene in braccio, come nei più classici degli scatti più romantici, e a fare da sfondo c’è il mare turchese che quasi si confonde con il cielo.

Ma è la scritta la parte più bella: “I love you”. La didascalia? 14 cuori rossi, come il numero di anni di matrimonio. Totti ha commentato con un dolcissimo “Per sempre” (e due cuori rossi). Ora è l’ex capitano della Roma a emozionare tutti i suoi follower di Instagram (ne conta quasi 3 milioni) con un nuovo scatto. Anche questo con dedica. (Continua dopo la foto)









Ma non c’è solo Ilary nella foto che in poche ore ha raggiunto più di 372mila like e infiniti commenti. Ci sono proprio tutte le donne di casa Totti ed è a loro 3 – la moglie Ilary e le figlie Chanel e Isabel – che Francesco si rivolge: “Le più belle del mondo”, scrive con 3 cuori rossi e 3 emoticon con la scritta ‘top’. E, come dimostrano le altre foto, Ilary è davvero in splendida forma. (Continua dopo la foto)





Direttamente dalla ‘isla’ tanto cara ai vip e quest’anno meta anche della famiglia Totti, Francesco regala una dedica dolcissima alle sue 3 donne, delle quali è pazzamente innamorato. E sì, l’ex capitano della Roma, che solo una settimana fa ha salutato il club da dirigente per divergenze con l’attuale proprietà della squadra, è diventato romantico sui social. Prima schivo e per nulla amante del web, sembra averci preso gusto a condividere pezzetti di quotidiano. Proprio come sta accadendo alla sua Ilary, un tempo restia a condividere il suo privato. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Le più belle del mondo❤️❤️❤️🔝🔝🔝 Un post condiviso da Francesco Totti (@francescototti) in data: 22 Giu 2019 alle ore 4:43 PDT



Come raccontato dalla Gazzetta dello Sport, il Capitano ha scelto uno dei resort più lussuosi di Ibiza nei pressi di Playa d’en Bossa. Con Ilary, Chanel, Cristian e Isabel è partito da Roma qualche settimana fa e soggiorna nello stesso resort in cui sta trascorrendo le vacanze un altro ex calciatore della Roma, ovvero Alberto Aquilani, che è con sua moglie Michela Quattrociocche e le sue bambine.

