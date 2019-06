Amici di Maria De Filippi è finito e tra i personaggi che hanno spiccato c’è sicuramente Tish. La cantante è stata eliminata alla semifinale e ha seguito l’ultima puntata dietro le quinte facendo il tifo per Alberto Urso che ha battuto nello scontro finale Giordana Angi. Terminato lo show, Tish ha preso parte al party di Amici in cui, ancora una volta, si è scambiata tenerezze con il giovane tenore.

Alberto e Tish infatti hanno vissuto un brevissimo flirt – tenuto segreto – durante la loro partecipazione allo show. La love story però si è conclusa bruscamente e la cantante ha chiesto di non essere scelta nella stessa squadra del collega. Nel corso delle puntate Tish e Alberto si sono chiariti, ma sembra che fra loro non sia nato niente di più che una tenera amicizia. (Continua a leggere dopo la foto)









Terminata l’esperienza nello show di Maria De Filippi e archiviata la storia con il vincitore della trasmissione, Tish ha cambiato look. La cantante ha sorpreso tutti postando su Instagram una foto che racconta la sua incredibile trasformazione. Nell’immagine la cantante sfoggia un rossetto verde, capelli rosso fuoco – è non più un tenue carota/biondo – e sopracciglia dello stesso colore, decisamente marcate. (Continua a leggere dopo la foto)





Per alcuni ha un look esagerato, troppo eccentrico, altri invece impazziscono per lei. Adesso c’è stato un commento di Luca Zanforlin – uno degli autori di Amici di Maria De Filippi – che non è proprio piaciuto ai fan della cantante. Zanforlin ha scritto questo sotto all’ultima foto Instagram di Rudy Zerbi: “Ma Tish ha un filtro o è più truccata di un motorino?”. I fan hanno subito difeso la loro cantante preferita: “Nonostante i suoi 18 anni, è bellissima. Bella poi la solidarietà femminile!”; “Tish è talmente bella che ha il filtro integrato. Poi è amante del make up, ma potrebbe pure farne a meno”. (Continua a leggere dopo la foto)





Intanto la cantante ha realizzato il suo primo video musicale. Una notizia che ha lasciato senza parole i fan. La cantante ha pubblicato una foto molto particolare, con tutta probabilità uno spezzone del video-clip: lei, con espressione sbalordita, appesa al cornicione di un palazzo. Nel frattempo anche Rudy Zerbi fomenta il “mito” della coppia Alberto-Tish: “Non sono bellissimi i miei ragazzi? #tisherto”. Alberto Urso non vuole né confermare né smentire il suo fidanzamento con la sua collega.

