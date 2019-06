In queste ore l’ex tronista di Uomini e Donne, Andrea Zelletta, è stato colpito da un grave lutto. A dare la notizia è stato proprio lui attraverso le pagine social. La triste notizia è arrivata improvvisamente. Infatti fino a qualche ore fa, il giovane postava sulle sue pagine social foto e video assieme alla sua fidanzata, Natalia Paragoni. Nessun post invece sul profilo Instagram della Paragoni che ha voluto mantenere intelligentemente la sua riservatezza su un momento così difficile per la vita di Andrea.

Finora Andrea e Natalia hanno sempre condiviso post e rilasciato interviste che hanno mostrato a tutti noi tanta affinità e un legame di coppia ben saldo, quindi è solo un fatto positivo che in questo periodo ci sia Natalia nella vita di Andrea. Chiaramente i follower dell’ex tronista non si aspettavano una notizia simile. Infatti molti sono stati i messaggi di cordoglio nei confronti di Andrea. (Continua a leggere dopo la foto)









Per ricordare una persona così importante, il ragazzo ha deciso di pubblicare una storia su Instagram. Il giovane ha scritto un breve ma intenso messaggio: “Ciao nonnina, proteggimi da lassù”, assieme a delle emoji con un paio d’ali e un cuore e per sfondo una foto scattata dal suo telefono che inquadrava il cielo. I due da quando sono usciti mano nella mano dallo studio di Uomini e Donne non si sono mai separati. Si sono conosciuti meglio, hanno fatto le presentazioni in famiglia e creato una buona intesa anche sotto le lenzuola. (Continua a leggere dopo la foto)





Come lo sappiamo? In una storia Instagram pubblicata sul profilo di Natalia Paragoni, appare un gadget hot. Mentre Andrea Zelletta filma la sua fidanzata in versione “casalinga disperata”, sullo sfondo della sua camera da letto fa capolino un lubrificante di una nota marca, leader nella produzione di profilattici e altri oggetti per il benessere sessuale. Se ai due innamorati il dettaglio è sfuggito, i follower non perdono un colpo e l’episodio ha fatto il giro del web in poco tempo, prima che i diretti interessati se ne rendessero conto. (Continua a leggere dopo la foto)





“Un po’ di riservatezza e attenzione non guasterebbe”, scrive un utente Instagram sul profilo di “The Official Uomini e Donne”. Ma molti sono i fan che difendono Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, sottolineando che siano giovani e non ci sia nulla di sbagliato nell’avere una vita sessuale soddisfacente: “E se anche fosse? E allora? Loro almeno se la godono, alla faccia di invidiosi e malelingue”.

David Scarantino: età, altezza, peso, fidanzata e figli