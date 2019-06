Malore per ex Gigi Simoni, è grave. La situazione

Gigi Simoni , dopo un’ottima carriera da calciatore, ha militato sulle panchine di Genoa, Inter ed altre decine di club italiani (ed esteri). Il suo ultimo incarico ufficiale è stato alla guida del Gubbio, sebbene nei suoi ultimi anni abbia preferito ritirarsi a vita privata pur continuando a seguire il calcio per passione personale. (Continua a leggere dopo la foto)





Da calciatore tra i suoi trofei troviamo una coppa Italia vinta con il Napoli (1961-1962) e uno scudetto di serie B conquistato con il Genoa (1967-1968). Come allenatore i suoi successi sono sicuramente di maggior spessore: una coppa Anglo italiana vinta nel 1993 con la Cremonese, una coppa Uefa con l’Inter nel 1997-1998, che è poi lo stesso anno in cui Simoni vince il premio Panchina d’ora come migliore tecnico italiano. Tra i suoi successi anche 5 scudetti, rispettivamente con Genoa e Pisa.