“Ma è enorme!”. Ferragnez, “foto di famiglia”. Ma tutti si concentrano su Chiara

Chiara Ferregni ancora nel mirino. Un’altra foto ‘di famiglia’ riempita di commenti al vetriolo. Ma è Fedez il primo a dare con ironia il cosiddetto “la”… Solo qualche giorno fa l’ennesima polemica si è scatenata sotto a un tenero ritratto di pubblicato da Chiara, che ha condiviso su Instagram una gallery con le foto più belle del viaggio a Los Angeles con il marito e il figlio. Nello scatto ci sono mamma, papà (vestiti coordinati con un “leggerissimo” logo Louis Vuitton) e il piccolo Leone, ma ai fan non è sfuggito un dettaglio.

“Ma perché tu e Fedez avete le maniche corte e Leone ha sempre pantaloni e maniche lunghe? Fa caldo, mettigli un bel completino estivo”, le hanno scritto. E ancora: “Quel bambino sta soffocando”. Chiara Ferragni è rimasta in silenzio, non ha replicato e quindi saziato la curiosità dei fan, ma forse voleva solo proteggere il piccolo dal sole californiano. (Continua dopo la foto)









Nonostante le domande dei follower, la gallery con le immagini di Chiara, Fedez e Leone a Los Angeles, come sempre, è stata molto apprezzata. Della serie “I Ferragnez colpiscono ancora”, perché le immagini delle vacanze californiane hanno mediamente raggiunto i 400mila like. E 600mila in meno di un giorno per quella del piccolo Leone. Anche l’ultima postata da Fedez ha fatto il ‘boom’ conquistando oltre 669mila cuoricini, ma come anticipato ha anche dato il via alle critiche. (Continua dopo la foto)





È una foto dei piedi di tutti i membri della famiglia ed è subito diventata virale anche per l’ironica didascalia lasciata dal rapper, che fa riferimento a una vecchia polemica ma, a giudicare dai messaggi piovuti sotto, ancora attuale: “Gli occhi azzurri della mamma, per fortuna i piedi del papà”. Insomma, è il marito di Chiara il primo a scherzare sugli ormai famosi piedi dell’influencer che da anni vengono criticati dai fan. Ma stavolta notano un particolare in più. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Gli occhi azzurri della mamma, per fortuna i piedi del papà 😅🙏🏻 Un post condiviso da Fedez (@fedez) in data: 21 Giu 2019 alle ore 3:52 PDT



“Solo io lo vedo o il quarto dito di Chiara è enorme?”, chiede un follower. E poi ancora: “Il quarto dito sembra un’arancina”. Ma i messaggi sotto al post non finiscono qui perché molti tornano a commentare i piedi non proprio perfetti della Ferragni in generale: “Ma a Chiara le dita le hanno montate random?”, domanda un altro utente. Qualcuno azzarda persino un riferimento cinematografico: “Con i piedi di Chiara ci hanno girato il Signore degli Anelli”. L’importante è prenderla con ironia. E infatti, come detto, la foto dei piedi di tutta la famiglia ha fatto subito il giro della rete.

