“Non fate paura a nessuno”. ‘Minacce’ a Ursula e Sossio: lo sfogo di coppia

Ursula Bennardo incinta di Sossio Aruta, come ogni donna in dolce attesa, sta affrontando la gravidanza tra alti e bassi. I due, coppia del trono over di Uomini e Donne, programma di Maria De Filippi, sono al settimo cielo per la gravidanza in corso. A ottobre prossimo dovrebbe nascere una bella femminuccia, che si chiamerà Bianca. Su Instagram i fan le hanno posto qualche domanda. E ovviamente non potevano mancare quelle dedicate al suo pancione.

La futura mamma conferma che le cose vanno bene, anche se è un po’ stressata. Dopo aver smentito le voci su una presunta crisi, sono ritornati a parlare del loro bambino – che fra non molti mesi la cicogna porterà -, ma anche di quegli hater sempre pronti a sparare cattiverie.“Viviamo in un mondo, ormai, dove molti credono di far valere le proprie ragioni offendendo, gridando e uscendo la cattiveria. Che brutti esempi! Le vere guerre si vincono con le armi più forti, che sono intelligenza, stile, superiorità, far ragionare chi sta sbagliando con educazione, non facendo peggio del peggio e facendo bullismo”. replica. (Continua a leggere dopo la foto)









Critiche piovute dopo aver parlato di una rinuncia importante che è stata costretta a fare e dopo alcune uscite che non sono per niente piaciute ad alcuni follower. “Detto ciò, mi rilasso dicendovi curatevi la cattiveria, che non fate paura a nessuno. Sembrate solo anime in pena. Scusate e grazie a chi mi ha scritto in privato”, ha aggiunto.Ursula ha voluto parlare di alcune rinunce importanti che ha fatto affinché la gravidanza non avesse complicazioni. replica. (Continua a leggere dopo la foto)





La domanda riguardava esattamente il fumo: a Ursula è stato chiesto infatti se stia soffrendo molto per aver rinunciato alle sigarette. “Sì tanto. Soffro ancora adesso ma è giusto così”, ha risposto la compagna di Sossio Aruta. Poi è arrivata la polemica per alcune dichiarazioni omofobe che non sono piaciute ai fan. Ursula senza giri di parole ha detto la sua scatenando un’accesa polemica. “L’amore vero è sempre bello..non accetto i bisex, lì vedo solo perversione“, questa è stata la sua replica. (Continua a leggere dopo la foto)





Affermazione che ha fatto storcere il naso ad alcuni suoi follower, che non si sono trovati in accordo con quanto detto dall’ex-dama. Ad un anno dalla partecipazione a Temptation Island Vip, Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono più che mai uniti e felici. Dopo la nascita della loro bambina, la coppia è pronta a convolare a nozze.

