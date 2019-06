“Che cicciona!”. Sonia Bruganelli, mai una tregua: ora la massacrano per il fisico

Sonia Bruganelli, ovvero la moglie di Paolo Bonolis, è più famosa sui social che in tv, dove si mostra raramente. Ex modella e imprenditrice, in poco tempo è infatti diventata una vera star di Instagram dove, al contrario del conduttore, che si assenta spesso, condivide continuamente momenti del suo quotidiano, con scatti che raccontano le sue giornate, fra shopping, impegni con i figli, vacanze e casting dietro le quinte delle trasmissioni più famose di Canale Cinque. Non certo senza critiche (e a volte anche insulti), anzi.

È bersagliata continuamente dai cosiddetti hater, che l’accusano senza pietà perché, a detta loro, non fa altro che ostentare la sua ricchezza. Sonia, tuttavia, non si lascia mai scoraggiare dai commenti feroci e spesso, quando certi ‘fan’ vanno davvero sul pesante, risponde a tono e con un’ironia tagliente. (Continua dopo la foto)









È successo anche nei giorni scorsi, quando la Bruganelli, che è proprietaria della SDL 2005, una società di produzione televisiva, ha visto coinvolti al centro della polemica i figli avuti da Bonolis. Che a detta di alcuni suoi follower hanno un bisogno urgente di una visita da un bravo dietologo. Beh, quel commento ha particolarmente scosso lady Bonolis, dal momento che ha preso di mira, ingiustamente, i suoi tre figli. (Continua dopo la foto)





Immediata, quindi, la replica di Sonia, che con poche parole ha messo a posto l’invidia di uno dei suoi “odiatori”. “Mamma mia…chissà che vita di me..a che fai per passare le tue giornate a vedere le mie foto e poi a stare così male da prendertela con dei ragazzi che non sanno nemmeno che esisti…”. Ha invece preferito non rispondere a chi, tra i vari “burina” e “cafona” le ha detto “cicciona”. (Continua dopo foto e post)







Tutto è partito per uno scatto in cui la 45enne posa seduta su un divanetto in un resort. Ha le gambe accavallate e indossa un vestitino. E scrive, rivolgendosi all’autrice dello scatto ovvero la figlia Adele: “Lei mi vede così, fiera ed emozionata”. I suoi ‘fan’, invece, la vedono in tutt’altro modo: “Non vorrei dire ma qualche chiletto te lo sei preso”, osserva qualcuno. E, ancora: “Cicciona” e “Che gambe grosse”, oltre a “Cafona”, “burina” e “coatta arricchita”.

