Gianni Morandi, il bagno al mare è ‘hot’: “Mi sono dimenticato il costume”

Da alcune settimane Gianni Morandi è tornato sul set de “L’Isola di Pietro 3”, la fiction ambientata nell’omonima isola sarda. Ma seppur impegnato nelle riprese della nuova stagione, il cantante non rinuncia ad aggiornare quotidianamente i fan e sui social pubblica quotidianamente foto e video dei momenti salienti della sua vita ora in Sardegna. Solo qualche giorno fa Morandi aveva postato un filmato che ha raggiunto in poco tempo oltre 165mila visualizzazioni solo su Instagram.

Si tratta di un video sorprendente che mostra la sequenza di un piccolo incidente che lo ha visto protagonista durante le riprese di una scena della fiction ‘L’Isola di Pietro 3’. Nella clip si vede Gianni correre lungo una strada sterrata con al suo fianco l’immancabile cane Mirto, protagonista insieme a lui nella serie. (Continua dopo la foto)









Improvvisamente, però, il cantante 74enne inciampa in un grosso sasso, perde l’equilibrio e cade a terra in avanti. Il suo fedele compagno a quattro zampe si avvicina subito a lui ma Gianni si rialza, fortunatamente senza gravi conseguenze ma solo qualche colpitura. Il piccolo incidente sembra essere avvenuto durante le riprese della serie, quindi potrebbe far parte anche del copione di una scena. (Continua dopo la foto)





Il personaggio interpretato da Morandi ne “L’Isola di Pietro”, difatti, si mostra spesso intento a fare jogging sulle scogliere frastagliate dell’isola in compagnia di Mirto, esemplare di Golden Retriever. Lo stesso cantante ha però scherzato sulla vicenda condividendo il video sul suo profilo social e commentando “Incolume!” per tranquillizzare tutti i suoi fan e follower. (Continua dopo foto e post)





19 giugno.Mi sono dimenticato il costume…#fotodiannaL'isola di Pietro Pubblicato da Gianni Morandi su Mercoledì 19 giugno 2019



È passato qualche giorno e Gianni Morandi è ancora impegnato nelle riprese della fiction, ma durante una pausa dal set si è concesso un bagno rilassante rinfrescante al mare. Un bagno ‘hot’: il cantante ha candidamente ammesso di essersi tuffato senza costume. “19 giugno: mi son scordato il costume…”, ha commentato Gianni Morandi, che appare divertito e sorridente nella foto, scattata, ovviamente, dalla moglie Anna.

