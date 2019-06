Ursula Bennardo è nell’occhio del ciclone del gossip per la sua gravidanza, nata dall’amore con Sossio Aruta. La fidanzata di Sossio Aruta si è scagliata contro chi dice di provare attrazione sia per le donne che per gli uomini. L’ex volto della prima edizione di Temptation Island Vip approva le persone gay ma non quelle bisex, che ritiene “perverse”. Ursula scritto sul suo account Instagram, dove grazie all’opzione ‘domande’ ha potuto rispondere ai numerosi quiesti che le sono arrivati in queste.

Tra queste, appunto, c'era quella che riguardava le persone bisex e Ursula senza giri di parole ha detto la sua scatenando un'accesa polemica. "L'amore vero è sempre bello..non accetto i bisex, lì vedo solo perversione", questa è stata la sua replica.









Affermazione che ha fatto storcere il naso ad alcuni suoi follower, che non si sono trovati in accordo con quanto detto dall'ex-dama. Ad un anno dalla partecipazione a Temptation Island Vip, Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono più che mai uniti e felici. Dopo la nascita della loro bambina, la coppia è pronta a convolare a nozze.





L'ex dama ha infatti rivelato ai follower su Instagram che la coppia sta scegliendo la location per il grande e lieto evento. Ursula Bennardo di Uomini e Donne e l'ex calciatore del reality show Campioni sono ormai pronti per il grande passo. La meravigliosa location dove Ursula e Sossio di U&D hanno registrato i loro contenuti è il Caposperone Resort in Calabria. Un luogo immerso nella natura e ricco di colori, che fa impazzire davvero tutti.





Intanto la dama del trono over ha rinunciato al fumo per evitare complicanze durante e dopo la gravidanza e per salvaguardare la salute del bebè che porta in grembo, mentre, l’ex calciatore ha risposto a tono ad alcuni attacchi al vetriolo e insulti dei suoi detrattori in occasione del 18esimo compleanno del figlio di Ursula Bennardo.

