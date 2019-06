Alessandra Amoroso in costume fa impazzire i fan. L’estate dei vip, si sa, è a giugno. Chi può permettersi di andare in vacanza quando vuole, sceglie periodi meno affollati. E giugno è il mese per eccellenza: in teoria non fa troppo caldo (quest’anno, certo, è un’eccezione), non c’è troppo caos; le giornate sono lunghissime e l’estate è all’inizio e quindi non c’è quella malinconia che c’è ad agosto… Ma mica tutti possono andare in vacanza a giugno. Ma qualcuno ci va. Per esempio Alessia Marcuzzi che per la vacanza con la figlia ha scelto un resort da 1.000 euro a notte in Puglia.

Anche Alessandra Amoroso è partita per le vacanze. La cantante salentina, però, ha scelto Formentera, non a caso detta anche l’isola dei vip. La cantante si è concessa qualche giorno di vacanza in compagnia della sorella e alcuni amici. Potevano forse mancare delle foto a testimonianza della vacanza? No, non potevano. E infatti Alessandra Amoroso si è fatta immortalare mentre fa la sirenetta sulla spiaggia più famosa di Formentera, Es Arenals. Continua a leggere dopo la foto









Dopo che la foto è stata postata su Instagram, i fan della Amoroso sono impazziti. E tutti hanno notato quel “dettaglio”. Quale? La cantante appare in forma smagliante ed è bellissima. Inoltre il suo costumino a fiori è davvero l’ultima moda. Insomma, perfetta. I fan hanno apprezzato molto e l’hanno ricoperta di complimenti: “Tonica tonica eeeh?” le ha scritto qualcuno. E un altro: “Comunque, bona”. Lei, che probabilmente sa di essere molto in forma, risponde con cuoricini a destra e a sinistra. E annuncia che le “spettano” ancora alcuni giorni di vacanza prima del tour estivo. Continua a leggere dopo la foto





La carriera di Alessandra Amoroso sta andando a gonfie vele: dopo aver preso parte ai Seat Music Awards con un esuberante completo rosa, ha anche lanciato il nuovo singolo “Mambo Salentino” con i Boomdabash. E ora si gode un po’ di meritato relax. Con il suo bikini floreale, il suo fisico scolpito e tonico, la Amoroso ha fatto impazzire i suoi fan di Instagram che, dopo aver visto le sue foto, sono rimasti sconvolti. Magra, asciutta, con le gambe scolpite e un colorito dorato, tutti le hanno fatto i complimenti. Continua a leggere dopo la foto





“… (me sta ustionu) #-2 #sitorna #primoviaggio” ha scritto a didascalia dello scatto. “Mi sto ustionando”. Sì, Alessandra è brava, bella e pure ironica. Ecco perché tutti la amano. Alessandra Amoroso è fidanzata? Sì, con Stefano Settepani che lavora per Maria De Filippi. I due si sono incontrati nel 2015, in occasione del ritorno in redazione di lei per salutare gli ex colleghi. Settepani è molto conosciuto nel mondo della tv, soprattutto per via dei suoi lavori a C’è posta per te, Tu si que vales e soprattutto Amici.

