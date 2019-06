Totalmente nuda. Eva Henger, 46 anni, è “superlativa”. E manda tutti in tilt

Di recente Eva Henger, come molti altri volti noti del mondo dello spettacolo, ha preso posizione sul caso che da settimane domina le pagine dei giornali e i salotti televisivi: il cosiddetto ‘Pamela Prati-gate’. Al centro di tutto, com’è ormai noto, la questione del finto matrimonio (e il finto fidanzato) della showgirl sarda, che si è detta raggirata dalle proprie agenti, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Le versioni delle tre sono contrastanti, ma gran parte del pubblico non crede che la Prati sia stata semplicemente vittima di una truffa.

La maggior parte delle persone sono convinte che la ex stella del Bagaglino fosse d’accordo con la Michelazzo e la Perricciolo per fini pubblicitari. Per avere cioè visibilità e dunque un ritorno economico. Dopo aver detto la sua nei vari salotti tv, Eva Henger si è scagliata contro la Prati su Instagram. (Continua dopo la foto)









“Io avrei potuto credere a Pamela Prati, sperando che dicesse delle verità. Invece no, ha detto solo balle, mi sembra che abbia copiato la storia della Michelazzo – ha scritto l’ex attrice hard – A un certo punto dice che alla Michelazzo non dovremmo crederle, ma perché io dovrei credere a lei e non a Eliana? A me sembrava una primadonna gelosa di un’altra donna che le stava rubando la scena e che in qualche modo sta screditando per poter rimanere da sola di nuovo sul palcoscenico”. (Continua dopo la foto)





La Henger si riferisce all’ospitata della Prati a Verissimo dove, tra le lacrime, ha ammesso che Mark Caltagirone non è mai esistito. O meglio: lei non l’ha mai visto e mai sentito telefonicamente, ma è convinta che in qualche parte del mondo ci possa essere un uomo che abbia la sua identità. Davanti a questa confessione, la Henger ha ammesso che crede che la Prati abbia detto solo una valanga di bugie. (Continua dopo la foto)





https://www.instagram.com/p/Byzx352jTsg/



E arriva sempre dal suo profilo Instagram una foto che con Pamela Prati non c’entra nulla, ma che ha mandato in visibilio tutti i suoi follower. Eva, 46 anni, pubblica spesso foto ‘hot’ sui social, ma questa volta si è mostrata completamente nuda: lo scatto la ritrae nel letto, probabilmente appena svegliata, senza l’intimo addosso. Inutile dire che la foto ha raccolto subito un’infinità di like (più di 74mila) e di commenti (oltre mille). Massimo Boldi ha scritto che Eva è “Superlativa”.

Annarita Cipollari, la sorella maggiore di Tina (che nessuno conosce) ‘esce allo scoperto’