Fermato sulla A21. I poliziotti non credono ai propri occhi e scatta la foto-ricordo

Non era con Kitt, la mitica auto che l’ha reso famoso nella serie televisiva “Supercar”, ma ai poliziotti che l’avevano fermato per un controllo di routine lungo il tratto cremonese dell’autostrada A21 non è comunque sembrato vero di trovarsi di fronte il loro idolo: David Hasselhoff ha postato su Instagram una foto ricordo del suo passaggio in Lombardia.

L’attore stava partecipando al rally Gumball 3000, il cui percorso va da Mykonos a Ibiza, e durante la tappa fra Venezia e Montecarlo si è imbattuto in una pattuglia della Polizia stradale. “Volevano una foto con quello che hanno detto essere il ‘loro eroe’. La vita è bella” ha scritto Hasselhoff sui social. Hasselhoff sta partecipando all’edizione 2019 del Gumball 3000, una sorta di rally di beneficenza non competitivo, lungo appunto 3mila miglia, che si svolge su strade aperte al pubblico alla guida, per lo più, di supercar. (Continua a leggere dopo la foto)









Il tragitto di questa edizione prevede cinque tappe, da Mykonos a Ibiza, di cui una si snoda quasi tutta in Italia, da Venezia a Montecarlo, ed è durante questa frazione che Hasselhoff è incappato nel controllo della stradale mentre era alla guida di una supercar, anche se non si trattava della storica KITT di ‘Supercar’.

Nel 2013 l’attore si era perso per le strade di Caorso mentre si recava con la sua auto a Montecarlo per assistere al Gran Premio di Forumla Uno. L’attore americano, a bordo di un’Audi R8, era uscito dall’autostrada e non aveva più ritrovato la strada. Per fortuna al distributore Ip di Caorso, dove si era fermato a fare benzina, aveva incontrato Alex Cremona, campione di motonautica che l’aveva riconosciuto e accompagnato al casello autostradale di Piacenza. (Continua a leggere dopo la foto)





La Gumball 3000 o Gumball 3000 Rally è una manifestazione motoristica non competitiva di 3000 miglia (4.828 km) che si svolge annualmente su strade di tutti i giorni e quindi aperte al traffico, generalmente la durata è di circa una settimana. La partenza e l’arrivo sono fissati in due grandi città e il percorso prevede vari checkpoint in località rinomate o punti di interesse. (Continua a leggere dopo la foto)





Essendo un evento non agonistico non ci sono limiti di regolamento per i partecipanti e sono ammesse diverse categorie di veicoli; la maggior parte sono macchine di lusso e supercar, prototipi, macchine da corsa, talvolta creazioni uniche quali repliche della Batmobile. Ogni anno vengono create verniciature e livree particolari che spiccano per i colori o la loro creatività e ogni macchina ha un numero identificativo.

