“Amo le donne”. Taylor Mega boom! La confessione è senza filtri

A pochi giorni dallo scontro nella casa del Grande Fratello con Francesca De Andrè, Taylor è quindi tornata a far parlare di se’. Negli ultimi 2 anni, la Mega sarebbe stata con il milionario iraniano Hormoz Vasfi, con Tony Effe e con Flavio Briatore. Non è ancora chiaro se la storia d’amore con il 56enne imprenditore milionario iraniano, già noto alle cronache rosa per essere stato l’ex compagno di Yvonne Sciò, sia ancora in piedi.

L'influencer ha confessato su Instagram che può provare attrazione sia per una uomo che per una donna. L'amore, per lei, è molto libero. Non conosce barriere. Non a caso al Grande Fratello si è legata molto a una ragazza che ha il suo stesso concetto d'amore: Erica Pamonte, che ha confessato di essersi innamorata di donne e uomini nella sua vita. Avrebbe voluto dirglielo direttamente ai suoi genitori, ma non si è mai verificata la situazione più appropriata. Adesso lo sanno e la amano come prima, forse di più.









"Ho avuto molte esperienze con donne", ha spiegato l'influencer entrata per due settimane nella casa del Grande Fratello come "disturbatrice", creando un forte legame con Erica Piamonte che proprio nel reality ha confessato la propria bisessualità. "Per me l'amore non ha s…o, non ha età (e l'avete visto), non ha nazionalità. Potrei innamorarmi di una donna come di un uomo, potrei innamorarmi di una persona molto più grande di me come di un ragazzino di 18 anni".





Parole che rispecchiano quanto è accaduto negli ultimi mesi, con i flirt ravvicinati con Flavio Briatore e i Tony Effe, giovanissimo cantante trap romano membro della Dark Polo Gang. E a proposito di Erica conferma: "Ci siamo sentite, le voglio bene. In una settimana si è creato un bellissimo rapporto. È appena uscita da due settimane con un mondo che la sta tartassando. Quando si saranno calmate le acque, sarò felicissima di rivederla".





La bellissima influencer è infatti si è introdotta nella maison del GF durante la diretta serale del 27 maggio e da subito a fatto capire che la verve e l’entusiasmo che l’avevano spinta durante l’Isola non sono venuti meno. La ricordiamo durante le prime dirette del reality isolano, Taylor ha anche confidato di aver sofferto a causa della dipendenza da sostanze stupefacenti e ha rivolto agli ascoltatori un appello in cui ha chiesto loro di non cedere alle lusinghe della tossicodipendenza.

