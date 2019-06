View this post on Instagram

Auguri grande uomo. Un volto in un mondo di maschere 🎭. Un uomo che non ha bisogno di gonfiare il petto e di alzare i toni per avere ragione. Il più bravo conduttore televisivo che conosca e un uomo che non ha avuto paura di perdere lo scettro di maschio alfa rendendo la propria donna indipendente economicamente e come persona. Un uomo che è padre di 5 figli per i quali rinuncia quotidianamente alla sua tanto agognata “ solitudine” AUGURI PAOLO😘