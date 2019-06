Marta Flavi, la bellissima e indimenticabile conduttrice di “Agenzia Matrimoniale”, è stata protagonista di uno scatto hot che ha suscitato non poche polemiche. Ha da poco scoperto un’anima social e ha trovato su Instagram un ampio bacino di giovani follower pronti a seguirla nella sua quotidianità.

Marta Flavi è molto attiva, posta numerose foto e video e si diletta anche con le stories, facendo crescere di giorno in giorno i suoi seguaci. La bionda conduttrice è sempre stata un volto amato della nostra televisione, ha scritto la storia della tv degli anni Ottanta e Novanta e oggi dimostra di avere ancora il carisma giusto per attirare a sé l’attenzione del pubblico, come si evince anche dalle sue sporadiche presenze televisive. (Continua a leggere dopo la foto)









La conduttrice e opinionista di diverse trasmissioni tv ha infatti mostrato il primo piano del suo seno praticamente perfetto con il bikini rosa slacciato, dove si intravede l’aureola del capezzolo. “Stamane alle 7.00 ho fatto l’ultimo bagno prima di tornare a Roma”, ha scritto la Flavi nel commento alla sua foto pubblicata sul suo account Instagram. Un’immagine che ha sconcertato i suoi follower: “Scioccato”, scrive uno. “E le quarantenni mute. Impossibile ma vero, complimenti per essere una statua da far invidia”, aggiunge un altro. (Continua a leggere dopo la foto)





In uno degli ultimi post pubblicati su Instagram, Marta Flavi lamenta il fatto che tra i messaggi privati del suo account di Instagram arrivano spesso anche contenuti hot, che giustamente l’ex moglie di Maurizio Costanzo non apprezza: “Capisco le lettere di ‘amore’ che alcuni gentilmente mi scrivono, invece non sopporto chi non si contiene e manda perfino foto HOT!!! Quello non lo sopporto e li blocco.” (Continua a leggere dopo la foto)





La conduttrice storica di “Agenzia Matrimoniale”, ex moglie di Maurizio Costanzo dal 1989 al 1994, è stata ospite a ‘’Vieni da me’’ e ha spiegato di non aver mai fatto uso di ritocchini o di interventi estetici. Però ha svelato il suo segreto: un laser costosissimo e per nulla invasivo. ’’Il mio segreto è un laser, un intervento che faccio una volta all’anno e che non è invasivo. Tiene tutto su. Costicchia un po’: ci vogliono 450 euro’’.

