Consigli per dimagrire e rimettersi in forma per l’estate

È finalmente arrivata la tanto attesa estate, con le sue splendide giornate di sole e la voglia di passare più tempo all’aria aperta scoprendosi dagli abiti pesanti. Come spesso accade in questo periodo, si organizzano weekend e vacanze con la famiglia o con gli amici. Una delle mete preferite dagli italiani è sicuramente il mare, in particolar modo le spiagge magnifiche del sud Italia e delle nostre isole.

Con il maltempo che ci ha accompagnato fino a pochi giorni fa, molti di noi si ritrovano solo adesso a valutare il proprio fisico, magari trascurato per tutto l’inverno. Qualcuno può aver scoperto con sgomento di non essere pronto per la famigerata “prova costume” e il panico da primo weekend al mare incombe.

Ecco che quindi nascono miriadi di diete lampo e improvvisate, fornite da coach alla ricerca di clienti facili o da amiche fidate in buona fede che riferiscono l’ultima moda in fatto di dimagrimento delle star. Ne esistono veramente di ogni tipo, tutte più o meno efficaci se rispettate con attenzione: dalle diete improvvisate da fame, a quelle più o meno estreme delle star fino ad arrivare a quelle stagionali, basate su cibi come frutta e verdura del periodo. Dimagrire, però, è un processo lungo e complesso che include una buona dose di pazienza e tanta forza di volontà. Per i migliori risultati e senza mettere in pericolo la salute, è sempre bene farsi consigliare da un medico, adottando le strategie migliori e più adatte alla propria persona.









Una cosa però è certa: per aggiustare leggermente il proprio peso e mantenersi in forma, non è necessario ricorrere a chissà quale specialista. Esistono alcuni buoni consigli che chiunque può provare a seguire in vista dei primi bagni di sole.

Prima di tutto è bene avere la mentalità giusta: bisogna evitare di pensare al dimagrimento come ad un processo riconducibile esclusivamente a un miglioramento estetico: un calo ponderale del 10 per cento del proprio peso, infatti, aiuta a mettere al sicuro la propria salute, riequilibrando numerose alterazioni dovute all’eccesso di grasso, come l’aumento del rischio cardiovascolare o del diabete.

È bene poi porsi obiettivi ragionevoli e di modeste dimensioni. Perdere poco peso alla settimana è il modo migliore per mantenere i risultati nel tempo. Occorre avere un programma alimentare equilibrato, in cui comprendere una buona quantità di verdura, grassi e proteine, con un minimo quantitativo di carboidrati (che comunque non devono mancare).

A seconda delle proprie abitudini e dello stile di vita, si possono suddividere i pasti in 3, 4 o 5, organizzandoli con cura e in anticipo in modo da includere tutti i nutrienti fondamentali di cui l’organismo ha bisogno. Sotto questo aspetto la Dieta Mediterranea, patrimonio dell’Unesco, ci viene in aiuto con i suoi alimenti sani e naturali tipici del nostro paese: pesce, legumi, cereali, frutta e verdura, olio extravergine d’oliva sono da privilegiare e portare in tavola tutti i giorni anche durante una dieta volta al dimagrimento.

Naturalmente è possibile contare anche su qualche aiuto in più proveniente da alcuni integratori salutari, come i probiotici riequilibratori della flora batterica, che sempre più studi indicano come coadiuvanti di vari processi, tra cui proprio il dimagrimento.

L’attività fisica, per concludere, deve inoltre diventare parte integrante della quotidianeità. Da una parte deve essere intesa come un aumento delle azioni compiute normalmente (ad esempio prendere le scale al posto dell’ascensore, utilizzare la bicicletta per muoversi al posto dell’auto, ecc…). Dall’altra deve essere vista come un momento dedicato e strutturato in cui si sceglie di programmare l’esecuzione ripetuta di una serie di esercizi volti al miglioramento della propria figura e alla riattivazione del proprio tono muscolare. Tutto questo non solo per recuperare la forma perduta ma soprattutto il benessere.

Ultimo, ma non meno importante, tutto quanto appena citato dovrebbe diventare parte di uno stile di vita continuo anche per i mesi successivi all’estate e non solo per andare in spiaggia. Solo così l’incubo della prova costume rimarrà un lontano ricordo.