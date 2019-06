Ginevra Angelucci, che signorina! 9 anni, bella come mamma Karina e papà Sasà

Un milione di follower su Instagram per Karina Cascella. Un grande traguardo per l’opinionista che ha deciso di festeggiare pubblicando una foto insieme a Ginevra, la figlia avuta dall’ex tronista di Uomini e Donne Salvatore Angelucci. A immortalare mamma e figlia, i posa davanti a una piscina allestita per l’occasione con petali rossi, è stata Alessandra Gallocchio, attuale compagna di Angelucci. A corredo dello scatto una lunga dedica per ringraziare i follower.

“La prima volta che ho ‘messo piede in tv’ avevo 22 anni. Ero talmente emozionata che a stento riuscivo a proferire parola… poi con il passare del tempo ho parlato… (a volte pure troppo) – scrive il volto noto del piccolo schermo – Mi sono confrontata sempre con tantissime persone sia dentro che fuori dalla tv, e da quando ci sono i social ancora di più, quotidianamente tra l’altro, e mi accorgo che divido, ma che in percentuale fortunatamente, sono più le persone che mi apprezzano per quella che sono e che hanno imparato a conoscermi e a conoscere la ‘mia verità”’. (Continua a leggere dopo la foto)









”Sono impulsiva, vivo d’istinti, penso e dico immediatamente ciò che sento dentro, delle volte è un bene, altre no, e ho imparato nel tempo a pagarne anche le spese – scrive ancora la Cascella – Però oggi voglio dirvi GRAZIE, un GRAZIE sentito che viene direttamente dal cuore, perché essendo così numerosi, mi dimostrate che allora anche a voi piacciono le persone vere, senza filtri che vi permettono di comunicare in maniera semplice”. (Continua a leggere dopo la foto)





”Di me apprezzo tante cose, ma combatto ancora con i fantasmi del passato che in alcuni momenti tornano e fanno venir fuori dei miei lati del carattere, che dovrebbero essere smussati… però mi accetto così come sono e spero lo facciano allo stesso modo le persone che mi amano. Non so se tra voi mi amate tutti (non credo) ma so che siete un MILIONE, un milione di persone che sono qui con me e che nel bene e nel male, mi accompagnano in questo percorso e posso promettervi una cosa. Sarò sempre e fino in fondo me stessa, cercando solo di migliorare senza mai stravolgere i miei principi – conclude infine Karina – GRAZIE, GRAZIE DI ESSERCI”. (Continua a leggere dopo la foto)





Tanti, tantissimi i commenti per Karina e la figlia Ginevra, che ad aprile ha compiuto 9 anni. Bellissima come mamma e papà, Ginevra ha festeggiato con un party a tema Harry Potter, il maghetto che ha conquistato da tempo il cuore della bambina. Tra gli ospiti c’erano anche il papà della bimba, Sasà Angelucci, con la sua attuale fidanzata, Alessandra Gallocchio e il compagno di Karina Cascella.

Alessia Marcuzzi, il delirio per la foto piccante: “Sei vecchia, non ti vergogni?”