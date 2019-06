Alberto Urso, dopo ‘Amici’ mostra il fisico. Fan impazzite: “Così infartiamo”

Alberto Urso sta diventando grande. Il giovane cantante lanciato dalla vittoria ad Amici una settimana fa è per la seconda settimana di fila in testa alle classifiche di vendita con il suo album di debutto Solo e su Instagram decide di dedicare il suo grande momento a chi l’ha scoperto e dato visibilità inimmaginabile.

"Prima di svegliarmi dal sogno – ha scritto sul proprio profilo -, vorrei ringraziare ancora una volta tutti voi e Maria, la prima ad aver creduto in me e in tanti giovani che provano a realizzare i propri sogni". Un sogno, il suo, che sta già diventando realtà perché oltre al talent, ai firma-copie e ai social a testimoniare il grande affetto e la stima che sta riscuotendo nell'ambiente musicale c'è l'emozionante esibizione nella suggestiva Arena di Verona, tempio della musica. E c'è già chi fissa il prossimo obiettivo: il Festival di Sanremo 2020.









Il giovane tenore è molto attivo sui social e poco fa ha pubblicato una foto in cui mostra il bicipite, i suoi occhi azzurri e profondi e un sorrisino malizioso: un mix che ha fatto impazzire le sue follower. Tantissimi i like e i commenti indirizzati al cantante, che da quando ha vinto l'ultima edizione di Amici ha raggiunto quasi 500mila follower. Lo scatto pubblicato da Alberto Urso è arrivato a quota 92mila 'cuoricini' ma il numero è destinato a crescere.





E i commenti sono arrivati a pioggia: "Sono appena svenuta"; "Va beh, le vampate di calore io non le meritavo!"; "Infartiamo tutte insieme"; "Mi sono dimenticata come si respira!"; "Peccato che sono lontana… altrimenti sarei già in fila". E ancora: "Alberto, ascolta, la vuoi finire di postare queste foto? Ci fai venire solo gli infarti così, basta! Per non parlare delle storie senza maglietta… help!"; "Io morta per sempre".





Tish e Alberto sono apparsi vicinissimi durante l’evento live dei concorrenti di Amici di Maria De Filippi. Si sono esibiti in duetti emozionanti, che hanno fatto letteralmente impazzire i fan (che credono ancora nel loro sentimento), ma c’è stato anche un dietro le quinte che ha sorpreso tutti. Rudy Zerbi ha ripreso quello che è successo tra Alberto Urso e Tish mentre si esibivano gli altri ex allievi del talent show di Canale 5. C’è stato un particolare abbraccio da parte di Tish che ha fatto sognare tutti i sostenitori della coppia.

