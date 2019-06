“Il mio corpo”. E Rosa Perrotta (incinta e orgogliosa) mostra le sue smagliature

Prima si era parlato di nozze, poi di crisi e qualche mese fa Rosa Perrotta aveva stupito tutti annunciando di essere incinta di Pietro Tartaglione, ex corteggiatore del Trono Classico, conosciuto sotto i riflettori di “Uomini e donne”. L’ex tronista ed ex isolana è prossima al parto e ha deciso di condividere un messaggio con i suoi seguaci di Instagram.

L'ex volto di "Uomini e Donne" ha condiviso uno scatto che la ritrae in topless con il pancione scoperto. Nella didasclia ha scritto un lungo post in cui racconta come sta cambiando il suo corpo in gravidanza. La Perrotta vede il suo corpo cambiare e vede comparire le prime smagliature, ma questo è nulla in confronto all'atto di donare la vita. "Qualche smagliatura sui fianchi, qualcuna sotto al seno, pesante, gonfio. Il mio corpo è cambiato, proprio come il vostro. Proprio come cambia il corpo di una madre", scrive la futura mamma su Instagram condividendo questo bellissimo momento con i suoi follower.









"Io non sono perfetta, nessuno lo è", aggiunge l'ex naufraga dell'"Isola dei Famosi". Il messaggio di Rosa Perrotta si conclude con un messaggio rivolto a tutte le mamme: "Non pensate di essere peggiori di nessuno. Siete splendide, ognuno a modo vostro. E noi tutte siamo coraggiose, perché donare la vita, è sempre un gesto di grande coraggio".





I commenti dei followers sotto il post Instagram di Rosa Perrotta sembrano essersi placati rispetto a un tempo, quando la ragazza veniva accusata per la troppa sensualità durante la gravidanza. Oggi le aspre critiche hanno lasciato spazio alla condivisione di un momento così importante, ai complimenti e alle congratulazioni. Una "Splendida Dea", anche con le smagliature e il seno gonfio. Fascino e sensualità da guardare senza mai stancarsi… Di una "Bellezza disarmante".





I fan della coppia nata a Uomini e Donne hanno apprezzato il messaggio che Rosa ha voluto lanciare alle donne e alle mamme e l’hanno premiata con commenti molto toccanti. Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione diventeranno genitori del loro primo maschietto e per via della gravidanza la coppia ha anche spostato la data delle nozze, previste prima per giugno e ora posticipate tra settembre e ottobre.

