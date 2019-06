Francesca De André è stata senza dubbio la protagonista del Grande Fratello 16. La concorrente, per merito anche di Barbara D’Urso che, puntata dopo puntata, le ha sempre dato tanto spazio, è diventata il volto più discusso di questa edizione del reality show. L’avvicinamento a Gennaro, le corna dell’ormai ex fidanzato Giorgio Tambellini e le liti furiose non le hanno permesso di vincere il GF e, anzi, appena avuta occasione i telespettatori l’hanno eliminata. Durante la finale la concorrete è stata protagonista delle ennesime sfuriate: prima con Taylor Mega e poi con Mila Suarez, che l’avrebbe anche querelata.

Taylor Mega e la De André hanno avuto un acceso scontro proprio durante la serata finale del reality. “Non ti sei fatta nemmeno una domanda su quello che ti ha detto Malgioglio. Fuori non ti sopporta nessuno e ho cercato di fartelo capire in tutti i modi. Io sono entrata per portare dei messaggi positivi. Gennaro non mi interessa, io gioco in un altro campionato” ha detto la Mega. Una spazientita Francesca l’ha interrotta urlando: “Hai finito? Fai la tua sculettata e vai fuori, hai due neuroni che sbattono, sei una persona insicura e sola, mascherati dietro i tuoi champagne e barchette”. (Continua a leggere dopo la foto)









La lite è proseguita per diversi minuti, fino a quando la conduttrice ha chiesto alla Mega di lasciare la casa. Ora che l’occhio del Grande Fratello si è chiuso, Francesca De André può riprendere a vivere come ha sempre fatto, portando con sé l’esperienza segnante che il reality le ha lasciato e che per la prima volta ha potuto commentare su Instagram a qualche ora dalla sua uscita. E per giustificare il suo comportamento all’interno della casa, la De André ha infatti scritto di non essere stata “leggera”, ma di essere stata vera. Ma ecco il post originale pubblicato sui social dalla figlia di Cristiano De André. “Eccoci qua…! Sono tornata. Avrei milioni di cose da dire, scrivere…ma avrò modo di farlo con un po’ di tempo..per ora parto solo col ringraziare di vero cuore tutti coloro che mi hanno capita, sostenuta, compresa, supportata e amata”. (Continua a leggere dopo la foto)





”Non ho passato solo cose belle come sapete e so di non essere stata “leggera” ma, il tutto gli stati d’animo che ho attraversato (e direi che l’arcobaleno emotivo l’ho toccato a 360 gradi e agli estremi) di una cosa non si può dire io contrario: nel bene e nel male sono stata VERA. Era un reality? E reale sono stata. #ripartodame”, ha scritto. Tanti i commenti di delle persone che hanno reputato il suo comportamento all’interno della casa sbagliato. E non si sono andati leggeri. ”Raccomandata da Barbarella”; ”Scusa Francesca ma se reale significa comportarsi in quel modo, non oso immaginare come si fa a starti vicino. Capisco la tua sofferenza ma sei davvero troppo esagerata”, ”Dai su che e ora del ricovero..e speriamo che buttano la chiave”. (Continua a leggere dopo la foto)





E ancora c’è stato chi le ha dato della cafona, maleducata e pescivendola. ”Sei la cattiverà fatta persona devi vergognarti fatti curare”, si legge ancora tra i commenti. ”Sei stata vergognosa altro che vera”, ”Tutti hanno problemi ma non è una giustficazione per aver tirato fuori così tanta cattiveria, maleducazione, prepotenza e per aver fatto bullismo a Mila. Sei la concorrente peggiore che sia mai passata al grande fratello e sai chi devi ringraziare per averti supportata? Barbara D’Urso perchè altrimenti saresti stata eliminata da settimane per le tue enormi figure di merda, per il tuo comportamento vergognoso e per i pessimi esempi che hai dato!”. Tra le tante critiche c’è anche chi fa notare l’uso smodato dei filtri per ritoccare la foto.

