“Ma non ti vergogni?”. Elisabetta Canalis da censura: cosa mostra ai fan

Elisabetta Canalis torna a far parlare di sé. Solo pochi giorni fa la ex Velina di Striscia la Notizia che da tempo si è trasferita in California lasciava di stucco i fan per un primo piano del suo fisico da urlo. I 40 anni per ‘Eli’ sono arrivati già da un po’ e a settembre le candeline da spegnere saranno 41, ma è sempre in splendida forma. La Canalis – e su questo i suoi oltre 2 milioni di follower di Instagram sembrano essere tutti concordi – non ha nulla a che invidiare alle 20enni. Anzi.

Lo dimostra lo scatto (che in poche ore ha collezionato oltre 54mila like e infiniti commenti) in cui si mostra mentre esce dalla piscina. La prova costume? Superata a pieni voti a giudicare dal suo personale esplosivo e dal suo lato B. E infatti i fan non hanno perso occasione di farle notare: “Altro che 20enni, Eli sei meravigliosa!”. (Continua dopo la foto)









Anche se vive in California da anni, grazie a Instagram la Canalis si tiene in costante contatto con i suoi fan. E il suo profilo non pullula solo di foto sexy: non sono rari, infatti, gli scatti privati, quelli di famiglia, o anche quelli che la immortalano con l’amica di una vita Maddalena Corvaglia. E poi i video. Tra le ultime Stories pubblicate sul suo Instagram è saltata all’occhio il filmato in cui mostra i palloncini che sono stati regalati alla figlia, Skyler Eva. (Continua dopo la foto)





Si tratta dei classici palloncini modellabili che si usano per fare tutti gli animaletti gonfiabili alle festicciole dei bambini, ma questi in particolare lasciano poco all’immaginazione. “Questi sono i palloncini che oggi hanno dato a mia figlia da portare a casa”, ha spiegato Eli che, mentre rientra a casa in macchina con la bimba, mostra i diversi gonfiabili colorati e scherza sulla loro forma ambigua. (Continua dopo la foto)







Il filmato, però, non è piaciuto proprio a tutti. In molti infatti, memori della vecchia Storia in cui preparava i dolcetti dalla forma fallica, hanno criticato Elisabetta per le sue ultime pubblicazioni un po’ troppo “hot”. “Ma cosa pubblichi?”, “Smettila Eli”. E, ancora: “Ma non ti vergogni?”. Commenti che però non hanno scalfito minimamente l’ex velina di Striscia la Notizia, che non ha nemmeno replicato.

