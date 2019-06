“Il nostro bimbo, tanto cercato, tanto voluto, che finalmente era dentro di me contagiandoci con gioie e progetti e con cui poi abbiamo lottato aggrappandoci alla più piccola e improbabile speranza, ha interrotto il suo cammino prematuramente lasciando un vuoto che non riusciamo a riempire con nulla. La mia pancia sembra ancora essere il luogo più sicuro per proteggerlo. Eppure lui non c’è più”, con queste parole, qualche settimana fa Francesca Barra annunciava la perdita del bambino concepito con il marito Claudio Santamaria. Un momento drammatico, terribile e infatti Francesca, sulla sua pagina Instagram, aveva scritto: “Io e Claudio stiamo vivendo uno dei momenti più dolorosi della nostra vita”.

La Barra si era lasciata andare e aveva tirato fuori tutto il suo dolore. O quasi. Un dolore che non si supera praticamente mai. Un dolore che sconvolge e stordisce e fa male. La Barra aveva ringraziato i fan che erano stati bravi a stare loro accanto, ad esserci, senza invadere. Continua a leggere dopo la foto









Il dolore c’è ancora, ma la coppia ha deciso di reagire e in questi giorni è tornata a sorridere. Se ne sono andati in vacanza a Procida e, documentando tutto su Instagram, hanno riscoperto il loro amore profondo, intenso, appassionato. Nello scatto postato su Instagram la Barra bacia il suo bell’attore. La didascalia è molto eloquente: “Non le dicevo niente. La guardavo e mi innamoravo”. Continua a leggere dopo la foto





Per chi non conoscesse la loro tenera storia d’amore, Francesca Barra e Claudio Santamaria si conoscevano da quando erano piccoli: lui andava in vacanza in Basilicata, terra d’origine di lei. Poi si sono persi di vista e le loro strade si sono incrociate di nuovo da adulti. Lei era sposata con Marcello Molfino e aveva tre figli – Renato, Emma, Greta – lui veniva dalla relazione con Delfina Delettrez Fendi da cui è nata Emma. Continua a leggere dopo la foto







Quando si rividero, scoppiò forte la passione. I due si sono sposati prima a Las Vegas, poi in Basilicata. Da poco la Barra aveva annunciato che sarebbe diventata mamma per la quarta volta. Purtroppo, però, il “bimbo tanto voluto” non ce l’ha fatta. La felicità della coppia è stata ben presto sostituita dal dramma dell’aborto. Ma ora, almeno così sembra, i due potrebbero aver ritrovato il sorriso.

Claudio Santamaria rompe il silenzio dopo aver perso il figlio e commuove i fan. Le parole dell’attore dopo lo sfogo di Francesca Barra