Chiara Ferragni, svelato il suo segreto per un sedere praticamente perfetto

La invidiamo un po’ tutte, dai. È bella, è fortunata, è famosa, è ricca. Non a caso Chiara Ferragni è l’influencer più famosa al mondo, oltre che icona di stile e di bellezza. Ma a proposito di bellezza, la Ferragni è bella e ha un fisico perfetto ma è difficilissimo vederla in tenuta ginnica o durante un allenamento. Il fatto che non si immortali mentre è in palestra non significa che non ci vada, ma, considerando quando la Ferragni documenti la sua vita sui social, ci sembra strano che non si fotografi quasi mai mentre si allena. Ma quindi come diavolo fa ad avere quel fisico perfetto?

Nelle ultime ore è stata proprio lei a rivelare uno dei suoi “trucchi”: per avere un lato b impeccabile si sottopone a un trattamento davvero originale. Quindi no diete drastiche, no ore di palestra, no stress. Chiara Ferragni sì che ne sa una più del diavolo… In vista della prova costume, la Ferragni ha postato su Instagram una story in cui si sottopone all’Emsculpt, un trattamento corpo innovativo che simula l’effetto di 20 mila squat in soli 30 minuti. È quanto si legge sul profilo di Villa Brasini Beauty Clinic, dove l’influencer ha effettuato la pratica. Continua a leggere dopo la foto









20.000 squat in 30 minuti? Beh, potete immaginare i risultati… Ma come agisce questa macchina? Creando un campo magnetico focalizzato che permette, appunto, di fare l’equivalente di 20.000 squat in 30 minuti. Il tutto senza fare la minima fatica. Dove è la fregatura? Non c’è. Sempre che si abbiano soldi in quantità da spendere. Sei sedute costano 2.400 euro. Quindi non sono per niente economiche. Ah! Funzionano alla grande anche per scolpire l’addome. Continua a leggere dopo la foto





Certo, sarebbe la soluzione perfetta per tutte quelle che vogliono un fisico perfetto senza faticare. Sarebbe bello sdraiarsi a pancia in sotto, pensare all’estate, e passare 30 minuti in relax mentre una macchina brucia i grassi e ci rende toniche come ragazzine senza che sudiamo o moriamo di fatica (e frustrazione) in palestra. Si legge su Allure.com che, con la macchina usata dalla Ferragni, i muscoli si rafforzano e aumentano di volume. Continua a leggere dopo la foto





La differenza sostanziale rispetto agli altri metodi di tonificazione corpo è la rapidità della risposta: in 4/6sedute si ottengono i risultati di 6 mesi di dieta e palestra. Ovviamente meglio seguire una dieta equilibrata e condurre una vita sana. Anche bere tanta acqua aiuta a sgonfiarsi e a restare in forma. E bere al risveglio acqua e limone. Lo diciamo per chi non potrà permettersi il trattamento che fa Chiara. Siamo tutte sulla stessa barca, amiche. E facciamoci una risata.

