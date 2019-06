La foto postata su Instagram da Federico Fashion Style, tra i parrucchieri più in voga del momento per le donne del mondo dello spettacolo nostrano, parla chiaro: Nina Moric è arrivata nel suo salone con una chioma totalmente danneggiata dall’opera di “parrucchieri che si credono stilisti di fama internazionale” e ci è voluto il suo intervento per risollevare la situazione.

#markcaltagironedonna ha scritto Federico Fashion Style, rinomato parrucchiere amatissimo dalle star nostrane per nascondere l’identità del personaggio famoso a cui è stato fatto uno scempio in testa. Nelle immagini postate dall’hairstylist si vede prima la nuca di una donna, completamente stravolta da extension mal eseguite e poi, passo dopo passo, la ricostruzione con nuovi capelli, sempre rigorosamente finti ma, stavolta, bellissimi e setosi. Nel mentre Federico Fashion Style racconta dello spiacevole episodio sui social, dove ha pubblicato una foto della chioma rovinatissima. (Continua a leggere dopo la foto)









Alla fine, dopo il lancio delle extension in mezzo al cortile, il parrucchiere ha svelata la “Mark Caltagirone donna”: è Nina Moric, che questa volta è uscita soddisfatta del lavoro fatto da Federico Fashion Style. “Non so chi sia l’artefice di questo danno…. – ha scritto il parrucchiere a corredo della foto – parrucchieri che si credono stilisti di fama internazionale…. e guardate che lavori che fanno oltre tutto a persone che sono molto in vista’’. (Continua a leggere dopo la foto)





“E poi si permettono anche il lusso di giudicare il lavoro degli altri chiamando poi persone che vengono qui nei miei salone per costringerli di andare nei loro saloni promettendo di uscire come delle principesse! E meno male che questo e’ il risultato! Ma questa è’ la colpa mia…perché sono una persona talmente tanto umile che ai miei ex collaboratori gli ho sempre dato l’opportunità di fare cose prestigiose come seguire personaggi dello spettacolo senza mai tenerle solo per me perché per me le persone dello spettacolo sono come le clienti non famose e i miei dipendenti devono sentirti realizzati sin da subito!’’ (Continua a leggere dopo la foto)





‘’Poi però quando vanno via si sentono i più bravi del mondo e si permettono il lusso di poter chiamare le clienti del salone e promettere delle magie…. infatti vedo il risultato finale! Mi viene da ridere ah ahhahahahah tra poco vedrete il risultato finale e capirete chi è’ #markcaltagironedonna! Ahhahahahah’’, ha concluso Federico’’. E questa volta Nina Moric è uscita dal salone molto soddisfatta.

