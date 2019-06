“Orribile!”. Distrutta Federica Pellegrini. Tutti increduli per la sua scelta estrema

Oltre che stupire e vincere in vasca, da sempre Federica Pellegrini si distingue per il look anti-convenzionale per quanto riguarda l’hair style. La campionessa di nuoto non ha mai amato i classici capelli lunghi e lisci, amatissimi dal modo femminile, e oggi lascia di stucco i fan ancora una volta: nelle ultime foto pubblicate su Instagram, super Fede sfoggia una nuova chioma.

Con l’arrivo dell’estate, la Pellegrini ha deciso di fare un salto dal suo parrucchiere di fiducia di per cambiare il colore dei suoi capelli: è passata dal biondo al rosa acceso e provocato così differenze reazioni nei suoi follower sul social. D’altronde il nuovo trend per chiome alla moda è proprio quello di osare con i colori, ma questo ‘colpo di testa’ non è piaciuto proprio a tutti i suoi fan. Anzi. Qualcuno le suggerisce addirittura di chiedere al suo parrucchiere un risarcimento… (Continua dopo la foto)









La nuotatrice ha condiviso sul suo profilo Instagram il momento della tinta e poi mostrato il risultato finale: un selfie che la vede sorridente e felice col suo nuovo look dai capelli color rosa acceso. E i commenti, positivi e negativi, non sono tardati ad arrivare. Le amiche vip come Elisa Toffoli e Bianca Atzei hanno apprezzato. “Adoro”, le ha scritto la cantante sarda sotto alla foto, ma tanti altri fan si sono detti decisamente contrari a questa scelta estrema. (Continua dopo la foto)





“Io ti adoro… – ha scritto un follower – Ma è orribile sto colore. Ti preferivo bionda”. Non mancano poi i messaggi scherzosi, come “Troppo cloro in piscina?” e “La bambola assassina”. E, come anticipato, quello in cui uno le consiglia di farsi ridare i soldi indietro dal suo coiffeur: “Noi dai… chiedi un risarcimento”. C’è pure chi spera che sia uno scherzo ma non è così: Super Fede i capelli li ha tinti per davvero. Addio biondo: ora sono fucsia. (Continua dopo foto e post)







A quanto pare è questo il look estivo che ha scelto la Pellegrini. D’altronde sembra che stia diventando un vero e proprio must quello di osare con tinte fuori dal comune. Prima della Pellegrini, altre vip si sono sbizzarrite coi colori. Giulia Provvedi de ‘Le Donatella’, per esempio: anche lei ha ceduto anch’essa al richiamo del rosa. O la nuova fidanzata di Rovazzi, Karen Kokeshi, ormai affezionatissima all’azzurro.

Vanessa Incontrada, i complimenti sul palco dei Musica Awards sono tutto per lui