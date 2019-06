Valentina Vignali svela quanto è ingrassata al GF: “Adesso dieta e allenamento”

Valentina Vignali svela quanto è ingrassata nella casa del Grande Fratello. Criticata da molti fan dopo l’eliminazione dell’ultima puntata, la Vignali non si è mai nascosta e ha dichiarato di essere ingrassata. Uscita dalla casa, e letti i commenti al veleno sulla sua forma fisica, la cestista ha fatto notare che, per prima cosa, non c’è bisogno di ricordarle che è ingrassata anche perché ha gli specchi a casa e se n’è resa conto da sola.

Valentina ha avuto l’opportunità di pesarsi e di scoprire di essere ingrassata di ben 10 kg, circa 1 kg a settimana. Un ‘peso’ che la Vignali aveva ipotizzato ma di cui non sembrerebbe essere preoccupata, dato che in un’Instagram story ha ha dichiarato di aver preso dieci chili ma di esser già entrata in modalità “Operazione Pumba”: dieta ferrea e allenamenti serrati, proprio come è sempre stata abituata. (Continua a leggere dopo la foto)









“Che cosa ne pensi delle persone che ti insultano perché sei ingrassata un sacco dentro la Casa?”, ha chiesto quindi un follower su Instagram alla influencer. Valentina Vignali, come sempre diretta, senza esitazione. “Non me ne importa nulla, li trovo dei poveretti. Avendo avuto problemi alla tiroide (nel 2013 ha combattuto un tumore maligno alla tiroide, ndr) ed essendo abituata ad allenarmi tre ore al giorno, il mio metabolismo si è rallentando lì dentro”, ha scritto. (Continua a leggere dopo la foto)





”In più avevamo i soldi contantissimi, – ha spiegato la cestista – quindi tante cose sane, come la frutta, la verdura o il pesce, non potevamo permettercelo. Abbiamo fatto due mesi di pasta, riso, dolci, farina, pizza, insomma carboidrati. Inoltre, lì dentro, in alcune giornate di annoi talmente tanto che mangi nervosamente e di continuo”. (Continua a leggere dopo la foto)





Una frecciatina rivolta molto anche a Francesca Cipriani, che qualche giorno fa l’ha chiamata “Vignali solo Photoshop” accostando due foto di prima e durante la sua permanenza al Grande Fratello. Solo pochi giorni fa la cestista aveva commentato gli haters che in questo periodo l’hanno presa di mira per il suo fisico: “Un salutone a quelli che mi dicono che sono ingrassata come se io non avessi specchi a casa. Io tra tre settimane, con la dieta e l’allenamento, torno come prima. Voi invece la vostra stupidità e superficialità non so”.

