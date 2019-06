“Aspettiamo un maschietto”: Bobo Vieri è “incinto”. L’avete più visto?

Non solo il matrimonio. Anche per il battesimo della piccola Stella mamma Costanza Caracciolo e papà Bobo Vieri hanno voluto una celebrazione intima. Ricordate? La ex Velina e il ‘bomber’ per eccellenza si sono sposati all’improvviso e, soprattutto, lontano da occhi indiscreti. “Niente proposta in ginocchio, rose o altro – ha raccontato lei in un’intervista – A Natale eravamo a Milano e ci siamo attivati per le pratiche. Ci siamo sposati in comune, a Milano, c’eravamo solo io e Bobo. Condividiamo tutto e volevamo che questo fosse un momento solo nostro. Ma faremo una festa”.

E così hanno voluto per il battesimo della loro prima figlia. Niente proclami, giusto una foto social con la torta per informare i fan pubblicata su Instagram dalla Caracciolo con il tag di Vieri. “Oggi è stato il battesimo della nostra Stellina!!! Grazie a tutta la nostra famiglia”, la didascalia. (Continua dopo la foto)









Costanza e Bobo hanno organizzato una festa in famiglia per Stella. Festa che ha visto solo la presenza dei parenti più intimi, ma sono stati molti i vip che hanno fatto gli auguri direttamente sulla bacheca della bella Costanza. Come la ex collega e amica strettissima dai tempi di Striscia la Notizia Federica Nargi, la showgirl Anna Laura Ribes e l’ex concorrente del GF Vip Benedetta Mazza. (Continua dopo la foto)





Ma in queste ore si parla di Bobo Vieri anche per via di una divertente clip girata con il comico Andrea Pucci in cui l’ex calciatore si mostra, diciamo così, particolarmente “rilassato”. La “tartaruga” che sfoggiava ha lasciato il posto alla pancetta. E infatti scherza nel video: “Aspettiamo un maschietto, siamo al sesto mese”. A torso nudo, Vieri scherza con Pucci mettendo in mostra un fisico non proprio atletico. (Continua dopo foto e post)







Il comico lo prende in giro, e l’ex bomber sta al gioco. “Siamo in tre: io, Bobo e suo figlio che sta arrivando, un maschietto” e, considerando le dimensioni della pancia, aggiunge: “Aspettiamo un capriolo piccolino”. “Come lo chiamiamo?” chiede poi l’attore. “Luigi”, risponde prontamente l’altro, tra le risate.

Furto t-shirt, Marco Carta chiama in lacrime Barbara D’Urso. Il racconto in diretta a Pomeriggio 5