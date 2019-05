“446 euro di multa… Mi aiutate a pagarla?”. Il cantante chiede aiuto ai fan

“Ciao a tutti! Notizia triste… Mi salutate?? 446 euro di multa… Se mi comprate il disco mi aiutate a pagarla”. Inizia così la richiesta di aiuto del cantante ai suoi fan. Che prosegue: “Intanto avrete un disco autoprodotto di 19 brani non a tavolino (e non è poco). E visto che ho fatto il cameriere è come se vi chiedessi la mancia. In più se lo acquistate a 9 euro su www.povia.net (19 brani), vi regalo il brano ‘Cameriere’ + un video personale per ringraziarvi (lasciate il cell). Il brano ‘Cameriere’ lo potete ascoltare su youtube”.

Come avrete intuito, è proprio Giuseppe Povia (meglio conosciuto semplicemente come Povia) a chiedere aiuto ai suoi fan tramite un post pubblicato sul suo profilo Facebook. Povia, che ricordiamo bene per i brani come 'Quando i bambini fanno oh', 'Vorrei avere il becco' (brano che nel 2006 vinse il Festival di Sanremo) e 'Luca era gay', ha di recente presentato il suo nuovo singolo "Cameriere" a Domenica In.









Musica a parte, anche sui social Povia è molto seguito. Il cantante milanese classe 1972 condivide con i suoi fan praticamente ogni momento della sua giornata ma uno degli ultimi post, quello che abbiamo riportato in apertura, ha suscitato un certo stupore (e clamore) tra gli utenti: ha pubblicato una foto in cui chiede ai suoi fan di aiutarlo a pagare una multa.





Foto doppia: da un lato lui con il volto imbronciato e dall'altro lo screenshot della multa con tanto di importo cerchiato in rosso (446 euro). E tra le righe del suo messaggio, l'invito ai suoi fan ad acquistare il suo nuovo album autoprodotto e i recapiti telefonici per contattarlo per eventuali ospitate. Come hanno reagito i follower del cantautore a questo appello?





Ciao a tutti! Notizia triste.. Mi salutate?? <3446€ DI MULTA.. SE MI COMPRATE IL DISCO MI AIUTATE A PAGARLA…



L’appello lanciato da Povia ha diviso a metà l’opinione del popolo del web. I commenti negativi vanno da “prenditi le tue responsabilità” a “Hai finito la grana? Mi spiace, io vado al lavoro adesso, prova a farlo anche tu, magari poi la paghi la multa…” ma lui non si è lasciato sfuggire l’opportunità di rispondere a chi che ha criticato questo suo gesto. “Leggo i commenti di chi critica e mi fanno ridere di simpatia. Comunque ste multe sono ingiuste e quindi aiutatemi oppure commentate da utenti che vi voglio bene”, ha scritto Povia in un commento di risposta.

