L’Isola dei Famosi è finita: ha vinto Marco Maddaloni. È stata un’edizione molto criticata e anche poco seguita dal pubblico, che verrà ricordata per la vicenda che ha visto protagonista Riccardo Fogli. vicenda Riccardo Fogli. Quest’ultimo, infatti, è stato umiliato in diretta davanti a tutti da Fabrizio Corona, autore dello scoop sul presunto tradimento della moglie Karin Trentini con l’imprenditore Gianpaolo Celli. Dopo quel video, mostrato in prima serata, la settimana successiva la padrona di casa del reality, Alessia Marcuzzi, ha chiesto scusa in diretta al cantante dei Pooh: “Chiedo scusa a nome mio e del programma per avere oltrepassato il limite”, ha detto chiedendo poi di aprire il collegamento con l’Isola dove Fogli ha ascoltato le sue parole.

"Io ti devo chiedere scusa, nella scorsa puntata ti ho fatto vedere delle immagini che ti hanno messo a dura prova, non mi aspettavo la tua reazione, ti avevo visto così forte. Sono rimasta spiazzata, un po' fredda, ti chiedo scusa". E infine: "Mi hai dato una grande lezione di vita, con il tuo comportamento mi hai insegnato tante cose; ti ringrazio tanto e ti chiedo davvero scusa".









Anche dopo le scuse in diretta, Alessia Marcuzzi ha ricevuto un'infinità di critiche in rete. Sui social, dove la conduttrice è sempre molto attiva, gli haters si sono scatenati a seguito del caso Riccardo Fogli. Ma questa volta i commenti di molti 'fan' non c'entrano con l'Isola dei Famosi, ma sono di tutt'altro genere. A scatenare scalpore tra gli utenti, infatti, è stata una vecchia foto della presentatrice e attrice che ha iniziato a muovere i suoi primi passi in tv quando era una praticamente una ragazzina.





Si tratta di un vecchio scatto della Marcuzzi apparso su Instagram che sta circolando molto in rete perché molti stentano a credere che sia proprio lei la ragazza ritratta. Si tratta di una foto doppia' di Alessia Marcuzzi, oggi 46enne. Un 'prima e dopo' parecchio distanziato negli anni che però non convince proprio tutti. Alcuni sostengono infatti che la ragazza a sinistra, che dovrebbe coincidere con un'Alessia Marcuzzi ai tempi degli anni '90, in realtà sia Moana Pozzi.







Per molti la somiglianza tra la regina dell’Isola dei Famosi e la pornostar italiana morta il 15 settembre 1994 è tale al punto da indurre a pensare che la ragazza a sinistra nella foto doppia non sia la conduttrice che oggi vediamo anche nello studio de Le Iene. Insomma, c’è chi si è convinto che non sia la stessa persona nello scatto, del passato e attuale, a due. Vero è che sono passati parecchi anni e, come tutti, anche Alessia è molto cambiata dai tempi dei suoi esordi nel mondo dello spettacolo. Quelli cioè a cui dovrebbe risalire la foto che sta sollevando dubbi.

