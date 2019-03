È un momento particolarmente felice quello che sta vivendo Nadia Toffa. È la stessa iena a raccontare ai propri follower il suo stato d’animo. Il motivo è facilmente spiegabile. Come raccontato da Nadia Toffa su Instagram, finalmente per l’inviata e conduttrice de Le Iene è arrivato un giorno libero da impegni professionali. Per questo motivo Nadia ne approfitta per passare del tempo in famiglia, con il suo papà.

"Buongiorno, amici carissimi. Oggi sono felicissima (il mio sorriso parla chiaro!) perché vado a trovare il mio papi che per motivi lavorativi non vedo da qualche tempo – ha scritto Nadia Toffa su Instagram – Voi che fate? Vi abbraccio fortissimo". Una visita, quella al suo papà, che sicuramente l'aiuterà a ricaricarsi di energia in vista della diretta di domani. La Toffa è sempre disposta a ricevere energie positive e sicuramente il suo papà gliene darà tantissime.









Il lavoro è importante, fondamentale: ma fa bene pigliarsi una pausa, di tanto in tanto per andare a trovare i propri familiari. La conduttrice bresciana, reduce da una lunga polemica dovuta all'uscita del libro in cui ha raccontato la sua malattia per cui ha dovuto anche spiegarsi ulteriormente per chiarire il suo punto, è infatti stata attaccata nuovamente via social da un utente Twitter che le ha scritto senza mezzi termini che a breve "finirà in obitorio".









Toffa non ha esitato a pubblicare sul proprio account Twitter il commento del suo hater. Prima la 'iena' ha ringraziato "la signora Maria", che si era complimentata per il ritorno in tv. Poi si è rivolta al detrattore che aveva invocato l'obitorio: "E' probabile dato che ho un cancro" ha risposto Toffa. In pochi minuti il post ha raccolto tantissimi messaggi di solidarietà. "Piccola combatti", "forza Nadia", "non ti arrendere" scrivono in molti. In sostengo della presentatrice sono poi arrivate anche Laura Pausini e Rita Dalla Chiesa.







La cantante romagnola le ha infatti scritto: "Nadia non leggere questa gente. Tu sei una donna forte e bellíssima e noi ti amiamo e stimiamo tanto. Siamo tantissimi. Ciao bella", rinnovandole la sua vicinanza e il suo affetto. Poco dopo è intervenuta anche la conduttrice Rita Dalla Chiesa, che le ha suggerito di andare oltre gli hater: "Nadia lascia perdere, ti prego. Chi ci è passato ha capito. E ti è vicino. Il nostro dono sei tu che non ti arrendi", ha scritto l'ex conduttrice di Forum ed ex moglie del compianto Fabrizio Frizzi.

