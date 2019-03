E Leonardo Pieraccioni cambia look. Dopo 20 anni! La primavera ormai imminente e la voglia di un cambiamento devono aver portato il famoso attore e regista a dare una svolta. Ma certo è che alla vista del ‘nuovo Pieraccioni’, che ha subito condiviso la novità sul suo profilo Instagram, i fan sono rimasti interdetti. Anzi, a prima vista più di qualcuno ha proprio avuto difficoltà a riconoscerlo perché, come detto, per oltre 20 anni ha sempre mantenuto la stessa immagine.

E in effetti risulta davvero irriconoscibile. Ma appunto: dopo più di 20 anni deve essere giunto il momento di cambiare look. E allora via la barba che lo ha caratterizzato per tutti questi anni. Era dai tempi de ‘I Laureati’, film del 1995, che Pieraccioni non si presentava così, con la faccia ‘pulita’. “Basta barba, no?”, commenta in calce allo scatto in cui mostra la nuova versione. Il comico fiorentino si è armato di lametta e zac, la barba non c’è più. (Continua dopo la foto)









La foto social di Leonardo Pieraccioni ha registrato subito un boom di like. Poche ore e sotto allo scatto sono piovuti più di 20mila like. Ma anche altrettanti commenti. I fan si sono divisi, come spesso succede davanti a una novità. Molti apprezzano il cambiamento dell’attore e regista, ma molti altri hanno già nostalgia del ‘vecchio Pieraccioni’. Addirittura qualcuno gli fa notare con ironia che avrebbe dovuto avvertire tutti prima di fare questa mossa: “Dovevi chiederlo prima di raderti. Rivogliamo la barba!”, si legge. (Continua dopo la foto)









“Leona te vojo bene – scrive un altro fan -, ma i tempi de I laureati so passati da ‘n pezzo, daje de barba”. E ancora: “Stai un fiore, però ti preferiamo con il barbino”, “No, meglio con la barba! Ordinata, ma barba!”. Qualcuno si chiede “Chi è?” e c’è un po’ di confusione se col nuovo look appaia ringiovanito o meno. “10 anni di meno”, dice una. Ma un altro: “Sei vecchio così”. Chissà se Pieraccioni, che per la cronaca radendosi è andato decisamente controcorrente considerando quanto oggi vada di moda la barba, terrà conto di tutti questi messaggi. (Continua dopo foto e post)







Nel frattempo pare che prosegua a gonfie vele la sua relazione con Teresa Magni: i due vengono spesso avvistati per le vie di Firenze, dove entrambi vivono e lavorano. A molti la nuova fiamma di Leonardo Pieraccioni, che è più giovane di lui e ha lunghi capelli scuri, ricorda molto la Torrisi. Persone vicine all’attore toscano dicono che la bella Teresa sia stata in grado di farlo capitolare in pochissimo tempo, forse anche per merito della somiglianza con la ex.

